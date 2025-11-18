Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ve sanık avukatı Mustafa Asena hazır bulundu.

Sanık avukatı Mustafa Asena, sanık M.B.S’nin kabul beyanının olmadığı ifade etti.

Suçlamalarla ilgili karşı belgeler sunacaklarını belirten Asena, bazı hususlara değindi, müvekkilinin tezini de sunduğunu dile getirdi.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz de söz alarak, sanığın iki dersinin kabul edildiğini, 10 ders alması gerektiğini söyledi.

İlk yargılanma konusunda sanığın konumu ve isminden dolayı seçilmiş biri olmadığını belirten İldeniz, müdafayla görüşmeye açık olduğunu da ifade etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşmanın itham yapılmak üzere 24 Aralık tarihine ertelenmesine emir verdi.

İki tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında sanık M.B.S., 20 davadan itham edilmişti.