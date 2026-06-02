KKTC Merkez Bankası tarafından hazırlanan 2026'nın birinci çeyreğiyle ilgili bülten yayımladı.

Dünya ve KKTC ekonomisi, bankacılık sektörü ile ilgili güncel istatistiki veri ve değerlendirmelere yer verilen bülten/rapor KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay imzasıyla yayımlandı.

Bankacılık, turizm, enflasyon, istihdam ve bütçeyle ilgili rakamların paylaşıldığı rapora göre, 2026 mali yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, KKTC bütçe gelir toplamı yüzde 31,7, gider toplamı yüzde 35,1 arttı.

Bültende bankacılık sektörünün aktif toplamının; 2026 yılının Mart ayı sonunda 2025 yılı Aralık ayına göre yüzde 5,04 artarak, 523.000,9 milyon TL’ye yükseldiği belirtildi.

2026 yılı Mart ayı itibarıyla sektörün brüt krediler toplamının 217.713,3 milyon TL, mevduat toplamının ise 394.833,3 milyon TL olduğu belirtilen raporda, 2026 yılının birinci çeyreğinde, sektörün aktif toplamı içindeki en büyük payın, yüzde 41,63 ile brüt kredilere ait olduğu kaydedildi.

Raporda, brüt kredileri sırasıyla yüzde 32,37’lik payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 16,54’lük payla MDC ve yüzde 9,46’lık payla diğer aktifler kalemi takip ettiği, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla, pasif toplamının yüzde 75,49’u mevduat, yüzde 12,14’ü özkaynaklar, yüzde 6,11’i bankalara borçlar ve yüzde 6,25’i diğer pasifler kalemlerinden oluştuğu yer aldı.

Raporda, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla kredi türleri içerisinde işletme kredileri 150.945 milyon TL ile ilk sırada, tüketici kredileri ise 38.506,6 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken, işletme kredilerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,69, tüketici kredilerinde ise yüzde 51,28 artış gerçekleştiği belirtildi.

Raporda şunlar kaydedildi:

“2026 yılı Mart ayı itibarıyla mevduatın 119.946,7 milyon TL’si TP cinsinden, 274.886,6 milyon TL’si ise YP cinsinden olup, bir önceki çeyreğe göre TP cinsinden mevduatta yüzde 8,33, YP cinsinden mevduatta ise yüzde 1,62 artış gerçekleşti.

TP mevduatın, TGA hariç TP krediye dönüşüm oranı 2026 yılı Mart ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59,94’ten yüzde 47,11’e gerilemiş, YP mevduatın, TGA hariç YP krediye dönüşüm oranı ise yüzde 47,92’den yüzde 56,48’e yükseldi.

Bankacılık sektörünün öz kaynakları 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,99 artış göstererek 63.484,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2026 yılı Mart ayı itibarıyla sektöre ait TGA/Brüt krediler oranı bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 2,78’den yüzde 2,73’e gerilemiştir.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart rasyosu (SYSR) 2025 yılsonu itibarıyla yüzde 19,45 iken, 2026 yılının birinci çeyreğinde yüzde 20,52 seviyesine yükselmiştir.”