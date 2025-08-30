Kraliçe 2. Elizabeth’in 2006 model özel Range Rover’ı bir açık artırmada piyasa değerinin 10 katına, 175 bin 500 sterline (9 milyon TL) alıcı buldu.

Aynı motora sahip diğer 2006 model Range Rover'ların fiyatı 9 bin ila 16 bin sterlin (887 bin TL) arasında değişiyor. Ancak bu aracın geçmişte Kraliçe'ye ait olması nedeniyle açık artırmada 50 bin ila 70 bin sterline (3.8 milyon TL) alıcı bulması bekleniyordu.

Ancak araç beklenenin de üstüne çıkarak 175 bin 500 sterline (9 milyon TL) satıldı. Bu satış, L322 Range Rover'lar arasında rekor fiyata satılmış oldu.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre araç için Karayipli ve Japon iki koleksiyoner arasında sıkı bir çekişme yaşandı. Aracı alan Karayipli koleksiyoner oldu.

Bu Range Rover, kraliyet ailesinin araçları içinde belgeler ve fotoğraflarla sahipliği doğrulanabilen nadir örneklerden biri.

Kraliyet sembolü ve özel modifikasyonlarıyla koleksiyoncular için eşsiz bir parça olarak görülüyor.