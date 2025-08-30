Hollanda'da yayın yapan Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre, gazeteciler, Arjantinli emlakçının internet sitesindeki bir ev ilanında İtalyan ressam Giuseppe Vittore Ghislandi'nin kaybolan "Bir Hanımefendinin Portresi" adlı eserini tespit etti.

İlanda, Arjantin 'in Mar del Plata kasabasındaki evin duvarında asılı olan tablonun daha sonra 3 boyutlu görüntülerde kaldırıldığı görüldü.

Hollanda'da hükümetin kültürel miras biriminde çalışan araştırmacılardan Annelies Kool ve Perry Schrier, tablonun "orijinalliğini sorgulamaya gerek olmadığını" ancak eserin bulunmasının ardından incelemeler sonucu doğrulama yapılabileceğini belirtti.

17'NCİ YÜZYILDAN KALMA

Hollanda'daki resmi veriler, 17. yüzyılda resmedilen "Bir Hanımefendinin Portresi" adlı eserin Hollandalı Yahudi satıcı Jacques Goudstikker'e ait olduğunu gösteriyor.