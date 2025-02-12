Daikin Kıbrıs Kupası 2. Turu’nda Esentepe, 1. Lig ekibi Atoll Kozanköy’ü sahasında ağırladı.

Oldukça ağır bir zeminde oynanan karşılaşmayı Hakan Ünal yönetti.

Esentepe’nin maçın başında Deniz Kibar’ın golüyle öne geçtiği karşılaşmada Kozanköy maçın son anlarında Bayram’ın attığı golle Normal süresi 1-1 tamamlanan maçta uzatma anlarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Esentepe 2 gol kaydederken, Atoll Kozanköy gol atamadı ve kupadan saf dışı kaldı. Atoll Kozanköy’ün de elenmesiyle Daikin Kıbrıs Kupası’nda 1. Lig ekibi kalmamış oldu.

(Foto: Richard Beale)