Girne’de koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı sosyal medyada yer alan sürücü, polis tarafından tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde seyreden bir motosiklet sürücüsünün, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis ekipleri görüntüleri ihbar olarak kabul etti.

Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Lapta Polis Karakolu Ekipleri tarafından tespit edilen motosiklet sürücüsüne, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak suçundan 6 bin 520,35 TL ve 30 puan cezası rapor edildi.