Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Dünya Oto işbirliğinde organize edilen Dünya Oto Cup devam ediyor. KKTF kortlarında yer alan turnuva zevkli karşılaşmalara sahne oluyor.

Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ KIZLAR 1. Grup –Yarı Final

Mira Göksan - Defne Sakallı 1/4 1/4

Masal Nalbantoğlu - Erin Tüzünkan 3/5 1/4

9 YAŞ KIZLAR 1. Grup - Final

Defne Sakallı - Erin Tüzünkan 1/4 1/4

9 YAŞ KIZLAR 2. Grup –Yarı Final

Çağer Emine Günser - Nil Pera Pınar 4/1 4/0

Alina Yusipova - Tamay Başaran 4/2 4/1

9 YAŞ KIZLAR 2. Grup - Final

Çağer Emine Günser - Alina Yusipova 4/1 4/0

9 YAŞ ERKEKLER –Yarı Final

Rüzgar Özdenefe - Mikhail Zonov 4/1 5/3

Aybars Öncü - Karan Karakaşlı 0/4 1/4

9 YAŞ ERKEKLER – Final

Rüzgar Özdenefe - Karan Karakaşlı

12 YAŞ KIZLAR – Final

Anastasiia Elshina - İncilay Eren 6/2 6/0

12 YAŞ ERKEKLER - Final

Aren Yumurtacıoğlu - Emre Aleks Kural 3/6 6/3 4/6

13+ ERKEKLER - 1. Raund

Turgay Vural Hıdıroğlu - Kemal Soyer 6/0 6/1

Ahmed Chaudhary Muhammed - Kaan Dönmez 1/6 2/6

İzzet Kanaga - Hasan Aras Duman 0/6 1/6

Doruk Tüzel - Djamal Mokhamed Akhmed 0/6 0/6

Toprak Ata Candan - Konstantın Kan 6/3 6/1

SENYÖR TEK ERKEKLER - Consolation

Arif İnce - Vıtalı Andreyeu 7/6 4/6 4/10

Murat Şahin - Ali Tüzünkan 6/1 6/4