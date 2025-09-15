Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Dünya Oto işbirliğinde organize edilen Dünya Oto Cup devam ediyor. KKTF kortlarında yer alan turnuva zevkli karşılaşmalara sahne oluyor.
Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR 1. Grup –Yarı Final
Mira Göksan - Defne Sakallı 1/4 1/4
Masal Nalbantoğlu - Erin Tüzünkan 3/5 1/4
9 YAŞ KIZLAR 1. Grup - Final
Defne Sakallı - Erin Tüzünkan 1/4 1/4
9 YAŞ KIZLAR 2. Grup –Yarı Final
Çağer Emine Günser - Nil Pera Pınar 4/1 4/0
Alina Yusipova - Tamay Başaran 4/2 4/1
9 YAŞ KIZLAR 2. Grup - Final
Çağer Emine Günser - Alina Yusipova 4/1 4/0
9 YAŞ ERKEKLER –Yarı Final
Rüzgar Özdenefe - Mikhail Zonov 4/1 5/3
Aybars Öncü - Karan Karakaşlı 0/4 1/4
9 YAŞ ERKEKLER – Final
Rüzgar Özdenefe - Karan Karakaşlı
12 YAŞ KIZLAR – Final
Anastasiia Elshina - İncilay Eren 6/2 6/0
12 YAŞ ERKEKLER - Final
Aren Yumurtacıoğlu - Emre Aleks Kural 3/6 6/3 4/6
13+ ERKEKLER - 1. Raund
Turgay Vural Hıdıroğlu - Kemal Soyer 6/0 6/1
Ahmed Chaudhary Muhammed - Kaan Dönmez 1/6 2/6
İzzet Kanaga - Hasan Aras Duman 0/6 1/6
Doruk Tüzel - Djamal Mokhamed Akhmed 0/6 0/6
Toprak Ata Candan - Konstantın Kan 6/3 6/1
SENYÖR TEK ERKEKLER - Consolation
Arif İnce - Vıtalı Andreyeu 7/6 4/6 4/10
Murat Şahin - Ali Tüzünkan 6/1 6/4