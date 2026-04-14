Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri, yazar Abdullah Korkmazhan’ın “Vretçalı Hoca Özker Özgür” adlı kitabı perşembe günü Londra’da tanıtılacak.

Sol Hareket Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği ve AKEL Britanya tarafından birlikte organize edilen kitap tanıtım ve söyleşi etkinliğinde, kitabın Türkçe ve Yunancasının sunumu birlikte yapılacak.

Etkinlik, saat 19.30’da Londra Wood Green’de bulunan Kıbrıs Toplum Merkezi’nde yer alacak.

Abdullah Korkmazhan da, etkinliğe katılarak, konuşma yapacak ve kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirecek.