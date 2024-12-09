Koopbank, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) aracılığı ile 30 öğrenciye eğitim bursu sağlama kararı aldı. Koopbank ve KTEV arasında ‘’Öğrenci Sponsorluğu’’ sistemi kapsamında uygulanacak eğitim bursu protokolünün imzaları Koopbank Genel Müdürlük binasında atıldı.

Koopbank'tan yapılan açıklamaya göre, imza töreninde, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, Koopbank Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, KTEV Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Behçetoğulları, KTEV Mütevelli Heyeti Üyesi Birgül Beyatlı, KTEV Mütevelli Heyeti Üyesi Sibel Sorakın ve KTEV Müdürü Fehiman Eminer yer aldı.

Eğitim bursu sağlanması ile alakalı olarak yapılan imza töreninde Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli ve KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs birer konuşma yaptı.

-‘’Geleceğimizin temellerini gençlerimiz ve çocuklarımız inşa edecek’’

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, Koopbank olarak toplumun her kesimine el uzatmaya çalışan, sosyal sorumluluk bilincinde hareket eden ve bundan büyük mutluluk duyan bir kurum olduklarını belirtti. Özellikle ülkemiz çocuklarının ve gençlerinin yer aldığı projelerin kendileri için büyük önem arz ettiğini aktaran Yerli, geleceğimizin temellerini çocuklarımız ve gençlerimizin inşa edeceğine inandıklarını açıkladı.

-‘’Daha çok çocuğa ulaşabilmek için süreklilik önemli’’

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs yaptığı konuşmada 2023-24 eğitim yılında olduğu gibi bu yıl da burs sponsorlarının ve yaptıkları katkı miktarlarının artarak devam ettiğini ve bu sayede burs desteği alan öğrenci sayısının arttığını belirterek daha çok çocuğa ulaşabilmek için bunun sürekliliğinin önemini vurguladı.

Örs, Koopbank’a gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini iletti.