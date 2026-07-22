Arazilerde çıkan yangınlarda ağaçlar zarar görürken, seyir halindeki bir araç da alev alarak küle döndü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yakınlarındaki bir sitede çıkan yangında, yaklaşık bir dönümlük alandaki kuru otlar, maki bitki örtüsü ile 8 adet çam ve servi ağacı yandı.

Serdarlı-Ergenekon ana yolunun kenarında meydana gelen bir diğer yangında ise bir dönümlük orman arazisindeki servi ve akasya ağaçları zarar gördü.

-Seyir halindeki araç alev aldı

Öte yandan Lefkoşa-Girne ana yolu St. Hilarion kavşağında, seyir halindeki YG 564 plakalı araç, elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu alev aldı. Tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınlarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.