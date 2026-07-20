Polis basın bültenine göre, 2024 yılı içerisinde zanlı K.K., Geçitköy’de yaşayan bir kişiye , İskele’de bulunan bir daireyi kendisine satacağını söyleyip yalan beyanda bulunarak söz konusu şahıstan toplam 30 bin dolar nakit parayı sahtekarlıkla temin etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu kişi, dün tespit edilerek tutuklandı.

- Alkollü şahıs kendisini tutuklamak isteyen polislere saldırdı

Alsancak’ta M.T.(E-32), alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) bulunduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptı. Söz konusu şahıs, olay yerine gelen ve kendisini tutuklamak isteyen görevli polislere küfür edip, onları darp ve görevlerini yapmaktan men etti. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- 18 yaşından küçük şahsa alkol satan işletmeciye yasal işlem

Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, 18 yaşından küçük bir şahsa alkollü içki satıldığı tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.