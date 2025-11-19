İki trafik kazasında biri yaya iki kişi yaralandı
İki trafik kazasında biri yaya iki kişi yaralandı
İçeriği Görüntüle

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah 07.30 sıralarında, İskele Belediye binası önünde, Serap Aydın (K-38) yönetimindeki TPD 485 plakalı otobüs ile doğuya doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, kavşakta durmayıp ana yola giriş yaparak o esnada ana yol üzerinde kuzeye doğru seyreden Halil Aksan (E-66) yönetimindeki TVK 207 plakalı otobüsün geçiş yolunu tıkayıp sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu TVK 207 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Ecrin Arya Durur (Ç-7), Sevil Rustamova, (Ç-6), Poyraz Ali Doğun (Ç-6) ve Vasalisa Baranouska (Ç-7) ambulans ile İskele Sağlık Merkezine kaldırıldı. Çocuklar, yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu oldu.

TVK 207 plakalı otobüste refakatçi olarak bulunan Erken Erkıran (K-40) ise, kendi imkanları ile gittiği Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağ el bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

1763541394821Trafik Kazası Aracları (2)