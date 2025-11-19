Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah 07.30 sıralarında, İskele Belediye binası önünde, Serap Aydın (K-38) yönetimindeki TPD 485 plakalı otobüs ile doğuya doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, kavşakta durmayıp ana yola giriş yaparak o esnada ana yol üzerinde kuzeye doğru seyreden Halil Aksan (E-66) yönetimindeki TVK 207 plakalı otobüsün geçiş yolunu tıkayıp sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu TVK 207 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Ecrin Arya Durur (Ç-7), Sevil Rustamova, (Ç-6), Poyraz Ali Doğun (Ç-6) ve Vasalisa Baranouska (Ç-7) ambulans ile İskele Sağlık Merkezine kaldırıldı. Çocuklar, yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu oldu.

TVK 207 plakalı otobüste refakatçi olarak bulunan Erken Erkıran (K-40) ise, kendi imkanları ile gittiği Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağ el bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.



