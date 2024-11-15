Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan Işın Ramadan Cemil Belgeseli gösterildi.

Belgeseli, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da izledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Işın Ramadan Cemil ve ailesi, devletine büyük hizmetler verdi” ifadelerini kullandı.

KÖDER’den verilen bilgiye göre, “Hayatımıza değer katan kadınlarımızla ilgili belgesel serisinin 25’incisi” olan belgesel, Halkbank sponsorluğunda hazırlandı.

Işın Ramadan Cemil Belgeseli, dün gece Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Salonu’nda gösterildi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Işın Ramadan Cemil belgeselini izledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belgesel gösteriminde yaptığı konuşmada, KÖDER’in düzenlediği 25. belgesel gösteriminde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ramadan Cemil ailesinin Limasol’dan başlayıp Girne’ye taşınan başarılarından bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, aileyi yakından tanıdığını dile getirdi.

Işın Ramadan Cemil’in babası merhum Ramadan Cemil’in Limasol‘da başarılı bir iş insanı ve Kıbrıs Türkü’nün önderlerinden olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılından sonra ailenin Girne‘ye taşındığını ve işletmesini burada yeniden kurduğunu belirtti..

Işın Ramadan Cemil’in kardeşi Hasan Ramadan Cemil’in savaşın hemen ardından henüz ekonomi gelişmemişken yaptığı girişimler ve yatırımlarla ne kadar ön görülü bir kişi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Hasan Ramadan Cemil’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her zaman güvendiğini vurguladı.

Işın Ramadan Cemil’in Türkiye’nin önemli okullarında eğitim aldığını, Dışişleri Bakanlığında diplomat olarak görev yaptığını ve ülkesine hizmet ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Hasan Ramadan Cemil’in vefatıyla şirketi devralan Işın Ramadan Cemil’in, işletmeyi ve başarılı bir şekilde yöneterek vergi sıralamalarında her dönem ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

-KÖDER

Fatma Coşar Kınış’ın sunduğu gecede, konuşmalar, Ramadan Cemil hakkında sunum, belgesel gösterimi ve belge takdimi ile fotoğraf çekimi yapıldı.

Toplumun saygı ve sevgi duyduğu, güçlü, özel ve öncü bir kadın olan Işın Ramadan Cemil’in belgeselini toplumla buluşturmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade eden KÖDER Başkanı Şenay Ekingen de, Halkbank’a, müdürü Sevda Özen’e, YDÜ yönetimine ve belgeselin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Halk Bankası KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen ise, belgesel ile Ramadan Cemil’in hatıralarında, hep birlikte kısa bir yolculuğa çıktıklarını, 1974 Kutlu Barış Harekâtı öncesi ve sonrasında içinde yetiştiği güzel bir aile, güzel bir eğitim hayatı, ilk kadın diplomat olarak Kıbrıs Türkü’nün varlığını korumak ve yaşatmak için verdiği mücadeleyi izlediklerini kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün ve Kıbrıs Türk kadınının güçlü karakteri, çalışkanlığı ve sınır tanımaz mücadelesinin Ramadan Cemil’in kimliğinde can bulduğuna işaret eden Özen, “Kıbrıs Türk kadınının varlığını altın harflerle dünyaya tanıtmış Işın Ramadan Cemil ve siz değerli misafirlerimizi saygıyla selamlarım” dedi.

KÖDER kurucu üyesi, emekli öğretmen Gülgün Serdar ise, Işın Ramadan Cemil’in doğduğu Limasol’dan, lise ve üniversite yıllarının geçirdiği İstanbul, Ankara ve lisansüstü eğitimi için gittiği Paris’e, oradan 1974 sonrası yaşamaya başladığı Girne’ye ve 1990-1995 arası T.C. Başkonsolos eşi olarak yaşadığı Marsilya’ya, Kuzey Kıbrıs’tan dünyaya açılmayı başarmış bir iş insanı olarak gittiği birçok ülkeden klüp ve dernek başkanı olarak katıldığı birçok uluslararası toplantıya, yaşadığı tüm kayıplar ve zorluklara rağmen ailesine olan bağlılığı ve sevgisinin göstergesi olarak göğüslediği birçok olay ve verdiği mücadelesine uzanan hayatını özetleyen bir konuşma yaptı.

Gecenin sonunda KÖDER Başkanı Ekingen ve Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Işın Ramadan Cemil’e teşekkür belgesi takdim edildi.

Gecede Işın Ramadan Cemil de kısa bir konuşma yaparak, “1950’li yıllardan bugünlere Kıbrıs Türkü’nün yarattığı bu topraklarda var olma isteği, dostluk, arkadaşlık, dayanışma ve sevginin göstergesini bu salonda bu gece hep birlikte yaşattık. Bunda katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.