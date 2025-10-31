Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) geleneksel olarak her yıl yaz sonu organize ettiği sezonun büyük rallisi bu yıl 1-2 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılıyor. Sezonun en uzun rallisi olan ve konaklamalı olarak 2 günlük organize edilen rallisi bu yıl yine “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” adıyla yapılacak. KTKOD Near East Bank 2025 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın yedinci etkinliği ve üçüncü rallisi olacak olan ralli, 1 Kasım 2025 Cumartesi sabahı saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünden başlayacak.

İLK GÜN 3 SHT GEÇİLECEK

Near East Bank’ın sponsorluğunun yanı sıra İkas Süpermarket, Mimoza Beach Hotel, CYP Duş, Güven Sigorta, Kıbrıs Biletcim, Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla ve Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” 08.30’dan itibaren klasik severlerin toplanmasının ardından 10.00’da İkas Süpermarket önünden başlayacak. 3 Sabit Hız Testi’nin (SHT) yaklaşık 120 kilometrelik güzergahın geçilmesinin ardından ekipler geceyi geçirecekleri Mimoza Beach Hotel’e ulaşacaklar. Öğlen alınacak ikramların ardından dinlenmeye çekilecek olan klasik severler müzikli akşam yemeğinde buluşacaklar ve ilk günü noktalayacaklar.

PAZAR GÜNÜ 2 SHT GEÇİLECEK

“Hem Yarış Hem Tatil” sloganıyla yapılacak olan sezonun en büyük klasik otomobil rallisinin ikinci günü ekipler 2 SHT yaklaşık 78 kilometre mesafe kat edecekler. Mimoza Beach Hotel’den sabah saat 11.00’de başlayacak olan ikinci gün öğle saatlerinde tamamlanacak ve yemeğin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon sona erecek. Kayıt işlemlerinin devam ettiği organizasyonda ön kayıt olarak 38 ekip kayıt yaptırdı. Kayıt yaptırmak isteyenlerin 0548 811 11 11 numaralı telefonlara ulaşmaları gerektiği açıklandı.