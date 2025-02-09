Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), yapılan hazırlıkların ardından 5 Şubat 2025 Çarşamba akşamı, Lefkoşa’da bulunan Bibliotheque Nicosia’da 2023 ve 2024 ödül törenini gerçekleştirdi. Basel Holding’in ana sponsorluğunda 2 sezon boyunca yapılan ralli şampiyonası, mahalli ralli kupası, ralli sprint şampiyonası ve tırmanma şampiyonası ödülleri sahiplerini buldu.

KKTOK Başkanı Tigin Kişmir’in konuşması ile başlayan gece, basına ve sponsorlara başkanın takdim ettiği teşekkür plaketleri ile devam etti. İki sezon boyunca yarışlara yaptıkları katkılardan ve yarışların hayata geçirilmesinde büyük önem taşıyan sponsorlar; Basel Holding, Aveon Sigorta, Fina, Yusuf Çocuk Ltd., Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Gülgün Süt Ürünleri, Chagla Car Care, Chagla Food & Drink, Carlot Auto Trading, Fly House Investment, Rinata Parts Trading, Avenue Dereboyu, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Tuning Torch, Yarkıner Recovery ve Sami Doğan Motors adına yetkililer teşekkür plaketlerini aldılar. Ardından heyecan arttı ve sporcular kupalarını almak üzere tek tek anons edildi.

2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Enver Haskasap ve Halil Mulla ikilisi, 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu pilotlarda Enver Haskasap, co-pilotlarda Mehmet Çağla olmuştu. 2023 Basel Holding Şampiyon Melekler Mahalli Ralli Kupası Şampiyonu Selen Bilgimer-Ali Burhan ikilisi, 2024 Basel Holding Ahmet Demirel Mahalli Ralli Kupası Şampiyonu İbrahim Argün-Hande Küfi ikilisi olmayı başarmıştı. 2023 Basel Holding Tırmanma Şampiyonu Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi olurken, 2024 Basel Holding Tırmanma Şampiyonu pilotlarda Loucas Christoforou, co-pilotlarda Ömer Topcu olmuştu. 2023 Basel Holding Ralli Sprint Şampiyonu Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, 2024 Basel Holding Ralli Sprint Şampiyonu Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi olarak sezonu tamamlamışlardı.

Tüm bu şampiyonların yanı sıra sınıflarda da dereceye girenlere ödülleri takdim edilerek yaklaşık 90 sporcu ödüllerine kavuştu.