İspanya La Liga’nın 23. haftası Madrid derbisine sahne oldu. Real Madrid, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ezeli rakibi Atletico Madrid'i ağırladı.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan dev maç karşılıklı 1'er golle 1-1 sona erdi.
Konuk ekip 35. dakikada Julian Alvarez'in penaltı golüyle1-0 öne geçti.
İkinci yarı iyi başlayan Real Madrid, Kylian Mbappe ile 50. dakikada eşitliği sağladı: 1-1
Bu sonuçla lider Real Madrid puanını 50, 2. sıradaki Atletico Madrid ise 49'a çıkardı.
45 puanla 3. sırada yer alan Barcelona'ya, Sevilla'yı yendiği takdirde lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürme fırsatı doğdu.