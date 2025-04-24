Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye ikinci devrede de devam ediyor. Aksa liglerinde geride kalan ikinci devrenin ikinci 5 haftalık (Şubat-Mart) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor. Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda 21., 22, 23., 24., 25., haftalarda, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig, Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda belirlenen teknik direktör ve antrenörler ödüllendirilecek.
24 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALACAK
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 6 ligde 24 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 5 haftalık (21-25 haftalar) sürede Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Binatlı, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Küçük Kaymaklı, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig Kırmız Grup Aslanköy, Beyaz Grup Baf Ülkü Yurdu, Play-Off finali şampiyonu Kaplıca Karadeniz 61, Kadınlar Kıbrıs Kupası finali şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü’nde takımlarında görev yapan toplam 24 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak. KKTFAD tarafından düzenlenen ayın başarılı antrenörleri 2024-2025 sezonun ikinci devrenin ikinci ödülleri verilecek.
SPORTS MARKET, UHLSPORT, EM SPORTS, CHİNA BAZAAR SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLİYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, EM Sports, China Bazaar sponsorluğunda düzenlenecek ödül töreni 25 Nisan Cuma günü öğlen saat 12.00’da ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.
Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.
İKİNCİ DEVRE İKİNCİ 5 HAFTA (21-25 HAFTALAR)
AKSA SÜPER LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU
Mağusa Türk Gücü
Nazım Aktunç
Mehmet Karagil
Kadri Şener
Ersoy Sağdağ
Doğan Türk Birliği
Hüseyin Kınacı
Mustafa Avcı
Cemal Yazır
Jagues Mukendi
Cenk Şekeroğlu
AKSA 1. LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU
Binatlı
Niyazi Özekmekçi
Yusuf Serçin
AKSA A2 SÜPER LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU GENÇLER
Mağusa Türk Gücü
Talat Şentürk
Ali Samancıoğlu
Ali Can
Yenicami
Hüseyin Yaralıoğlu
Hüseyincan Erkol
AKSA A2 1. LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU GENÇLER
Küçük Kaymaklı
Hüseyin Adal
Erman Çobanoğlu
BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 1. LİG
Kırmız Grup
Aslanköy
Ahmet Ercen
BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 1. LİG BEYAZ GRUP
Baf Ülkü Yurdu
Orçun Volkan
Serdar Özsönmezer
Kamil Karamanoğlu
Play-Off Şampiyonu
Kaplıca Karadeniz 61
Kaya Bey Kaya
KADINLAR KIBRIS KUPASI ŞAMPİYON
China Bazaar Gençlik Gücü