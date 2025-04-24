Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye ikinci devrede de devam ediyor. Aksa liglerinde geride kalan ikinci devrenin ikinci 5 haftalık (Şubat-Mart) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor. Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda 21., 22, 23., 24., 25., haftalarda, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig, Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda belirlenen teknik direktör ve antrenörler ödüllendirilecek.

24 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 6 ligde 24 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 5 haftalık (21-25 haftalar) sürede Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Binatlı, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Küçük Kaymaklı, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig Kırmız Grup Aslanköy, Beyaz Grup Baf Ülkü Yurdu, Play-Off finali şampiyonu Kaplıca Karadeniz 61, Kadınlar Kıbrıs Kupası finali şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü’nde takımlarında görev yapan toplam 24 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak. KKTFAD tarafından düzenlenen ayın başarılı antrenörleri 2024-2025 sezonun ikinci devrenin ikinci ödülleri verilecek.

SPORTS MARKET, UHLSPORT, EM SPORTS, CHİNA BAZAAR SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, EM Sports, China Bazaar sponsorluğunda düzenlenecek ödül töreni 25 Nisan Cuma günü öğlen saat 12.00’da ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.

Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.

İKİNCİ DEVRE İKİNCİ 5 HAFTA (21-25 HAFTALAR)

AKSA SÜPER LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU

Mağusa Türk Gücü

Nazım Aktunç

Mehmet Karagil

Kadri Şener

Ersoy Sağdağ

Doğan Türk Birliği

Hüseyin Kınacı

Mustafa Avcı

Cemal Yazır

Jagues Mukendi

Cenk Şekeroğlu

AKSA 1. LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU

Binatlı

Niyazi Özekmekçi

Yusuf Serçin

AKSA A2 SÜPER LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU GENÇLER

Mağusa Türk Gücü

Talat Şentürk

Ali Samancıoğlu

Ali Can

Yenicami

Hüseyin Yaralıoğlu

Hüseyincan Erkol

AKSA A2 1. LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU GENÇLER

Küçük Kaymaklı

Hüseyin Adal

Erman Çobanoğlu

BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 1. LİG

Kırmız Grup

Aslanköy

Ahmet Ercen

BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 1. LİG BEYAZ GRUP

Baf Ülkü Yurdu

Orçun Volkan

Serdar Özsönmezer

Kamil Karamanoğlu

Play-Off Şampiyonu

Kaplıca Karadeniz 61

Kaya Bey Kaya

KADINLAR KIBRIS KUPASI ŞAMPİYON

China Bazaar Gençlik Gücü