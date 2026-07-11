Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Havalimanı’nda dün ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’na dikkat çekerek,

doğal gazın ülkeye ulaştırılmasıyla birlikte elektrik üretim maliyetlerinin düşeceğini, enerji arz güvenliğinin güçleneceğini, sanayinin daha rekabetçi hale geleceğini, turizm sektörünün daha güçlü bir altyapıya kavuşacağını ve çevreci enerji dönüşümünün hızlanacağını kaydetti. Üstel şöyle devam etti:

“Sağlıkta yıllardır bekleyen projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi yükseliyor. Karpaz Pamuklu Hastanesi’nin inşaatı hızla devam ediyor. Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Ülkemizin dört bir yanında yeni sağlık merkezleri inşa ediyor, mevcut sağlık altyapımızı güçlendiriyoruz.

Eğitimde yeni okullar yapıyor, mevcut okullarımızı yeniliyor, çocuklarımızı daha modern eğitim ortamlarıyla buluşturuyoruz. Ulaşımda yeni yollar, yeni kavşaklar ve altyapı yatırımlarıyla ülkemizin çehresini değiştiriyoruz. Gençlerimizi sosyal konut projeleriyle ev sahibi yapıyor, üreticimizi destekliyor ve reel sektörümüzü güçlendiriyoruz. Bütün bunları yaparken en önemli gücümüz, Anavatan Türkiye ile yürüttüğümüz güçlü iş birliğidir.”

İklim değişikliğiyle ilgili de konuşan, bunun artık herkesin ortak gerçeği olduğunu belirten Üstel, özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınlarının ülke açısından en önemli doğal afet risklerinden biri haline geldiğini söyledi.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen iş birliği kapsamında 2026 yılı yangın sezonu boyunca görev yapmak üzere bir yangın söndürme helikopteri ülkeye konuşlandırıldığını belirten Üstel, yangın söndürme çalışmalarının daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi, helikopterin kolay ve hızlı su temin edebilmesi için Ulukışla ve Dikmen’de iki büyük su alma havuzunun da hizmete alındığını açıkladı.

Orman Dairesi’nin de 205 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi ve tüm teknik altyapısıyla yangın sezonuna hazır olduğunu belirten Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı hava desteğiyle birlikte yangınlara müdahale kapasitemiz çok daha güçlü hale gelmiştir” dedi.

Açıklamasında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokollerine de değinen Üstel, bu sayesinde sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, tarımda, turizmde, dijital dönüşümde ve enerjide KKTC’yi daha güçlü bir geleceğe hazırladıklarını belirti.