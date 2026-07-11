Resmi temaslarda bulunmak üzere dün KKTC’ye gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Havaalanı’ndaki basın toplantısında açıklama yaptı.

Yılmaz, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının kalkınma ve refah mücadelesine her zaman olduğu gibi bundan sonra da desteğini kesintisiz sürdüreceğini söyledi.

Yılmaz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin nihai hedefinin KKTC’yi eğitim, sağlık imkanlarıyla, teknolojik altyapısıyla, üniversiteleriyle, AR-GE ve bilişim merkezleriyle, Doğu Akdeniz'in çekim merkezi haline getirmek olduğunu vurguladı.

Her ziyarette adadaki ilerlemeyi yakından görme imkanı bulduklarını ifade eden Yılmaz, bu ziyaretlerde Kıbrıs Türklerinin daha parlak ve müreffeh bir geleceğe ulaşması için atılabilecekleri adımları daha kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Dün, TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte, Orman Genel Müdürlüğü tarafından KKTC’de görev yapmak üzere görevlendirilen yangın söndürme helikopterini Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunduklarını belirten Yılmaz, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte orman yangınlarının daha büyük bir tehdit haline geldiğini hatırlattı.

Yılmaz, bu alandaki hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesinin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yılmaz, 2,5 ton su atma kapasitesine sahip, yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkan helikopterin yangın riski yüksek olduğu dönemlerde KKTC’de görev yapacağını ifade ederek, helikopterin ihtiyaç duyulduğunda çok kısa sürede havalanarak orman yangınlarına müdahale edeceğini dile getirdi.

Kıbrıs konusunda da değinen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en gerçekçi çözümünün, Adada iki devletin yan yana var olmasından geçtiğini söyledi.

“Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeli, maruz bırakıldıkları gayrihukuki tecritler sonlandırılmalıdır.” diyen Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte; iki egemen ve eşit devlet temelinde, başta kuraklık, iklim değişikliği, tarım ve enerji olmak üzere, ortak geleceğimizi ilgilendiren alanlarda iş birliği yapılması ve ortak projeler geliştirilmesi mümkündür. Halklarımızın ortak yararına hizmet edecek bu tür iş birlikleri, Adanın istikrarına, refahına ve geleceğine de katkı sağlayacaktır.”