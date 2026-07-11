Avrupa Parlamentosu (AP), Kıbrıslı Rum kadın ve kız çocuklarının, Türkiye’nin 1974'teki askeri müdahalesi sırasında cinsel şiddete maruz kaldıklarına dair raporu kabul ederek, resmen tanıdı.

Tasarı, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi (FEMM) tarafından hazırlanırken, raportörlüğünü Yunan AP Milletvekili Eleonora Meleti üstlendi.

Kararda, 1974'teki askeri müdahale kınandı. Meleti’nin aktardığı verilere göre, 1974 olayları sırasında kadınlar, erkekler ve çocuklar da dahil olmak üzere yaklaşık 1.500 kişinin cinsel şiddete maruz kaldığı tahmin ediliyor.

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda alınan kararın, parlamentonun Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’ta yaşananlarla ilgili tek taraflı yaklaşımını ve tarafgir tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 8 Temmuz’da kabul edilen, "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" konulu, bir Yunan parlamenterin raportörlüğü çerçevesinde alınan kararın, “Parlamento’nun Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’ta yaşananlarla ilgili tek taraflı yaklaşımını ve tarafgir tutumunu, yakın zamanda alınan kayıplarla ilgili karardan sonra bir kez daha ortaya koymuştur” ifadeleri kullanıldı.

20 Temmuz 1974 Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü arifesinde, iki halk arasında güvenin tesis edilmesi ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir döneme denk getirilen bu kararın hangi amaca hizmet ettiğinin açık olduğu belirtilen açıklamada, bu tür provokatif girişimlerin, uzlaşıya katkı sunmak yerine, güven ortamının oluşmasını engellemek suretiyle çözüm çabalarına ciddi zarar verdiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu'nun aldığı, siyasi amaçlarla ve tarafgir bir yaklaşımla tarihi yeniden inşa etme çabasının ürünü olan bu karar ile kararın alınmasında izlenen tek yanlı süreç, Parlamento’nun saygınlığını, güvenirliğini ve kararlarının dikkate alınma potansiyelini zedelemekten başka herhangi bir sonuç doğurmamaktadır."