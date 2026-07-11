Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’deki temasları kapsamında, ilk etabı tamamlanarak kullanıma açılan ve Kalkanlı’da yer alan Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri’nde incelemede bulundu.

Yetkililerden tesis hakkında bilgi alan heyet, Cypfruvex çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti finansmanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, Cypfruvex fabrikasında 7 bin 661 metrekarelik alana kurulan projede, toplam 5 bin ton kapasiteli 6 donmuş hava deposu, 10 bin ton kapasiteli 12 soğuk hava deposu, iki şok odası ve güneş enerjisi sistemi bulunuyor.

GÜZELYURT BELEDİYESİ YENİ MERKEZ BİNASINA ZİYARET

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’deki temasları kapsamında Güzelyurt Belediyesi yeni merkez binasını ziyaret etti.

Yılmaz, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin katkılarıyla tamamlanan yeni binanın girişinde Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar tarafından karşılandı.