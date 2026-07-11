Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet dün KKTC’ye geldi.

Yılmaz’ın heyetinde; Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem yer aldı.

Yılmaz ve beraberindeki heyet, KKTC'ye gelişleri ardından ilk olarak KKTC Havalimanı Apronu'nda düzenlenen Yangın Söndürme Helikopteri teslim törenine katıldı.

Törende, Türkiye'nin Kıbrıs'a görevlendirdiği Ka-32 tipi yangın söndürme helikopteri teslim alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yangın söndürme helikopterinin erken müdahalede çok kıymetli olduğunu belirtti.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, “Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de doğal güzellikleri koruma adına buraya bir helikopter konuşlandırıyoruz.” dedi.

Yumaklı, 2,5 ton su atma kapasitesine sahip yangın söndürme helikopterinin son derece hızlı ve çevik olduğunu belirterek, “KKTC Orman Dairesi’nin emrine geçici bir tahsisle vermiş olduk. Riskli dönem boyunca burada olacak. İhtiyaç olduğu zaman Türkiye'den de biz buraya destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.