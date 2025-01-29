Sahte sigorta poliçesi düzenleyerek, tedavüle süren kişi tutuklandı.

Metehan Kara Geçiş Kapısında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC’ye geçiş yapan 45 yaşındaki Satanislav Arkhangelskıı, kullanımındaki araca ait sahte sigorta poliçesini görevli memura ibraz ederek, tedavüle sürdü.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede aranan zanlı Satanislav Arkhangelskıı tespit edilerek, tutuklandı.

Arkhangelskıı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 25 Kasım 2024 tarihinde saat 19:20'de Metehan Kara Giriş Kapsından KKTC'ye giriş yapmak isteyen Güney Kıbrıs’ta sakin zanlının görevli muhaceret memuruna giriş işlemlerini yapmak üzere kendi adına düzenlenen Rusya pasaportu ile birlikte sahte olarak düzenlenmiş olan ve kullanımında olan KYL 179 plakalı araca ait olduğu görülen sigorta poliçesini verip sahte evrağı tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının aynı gün Derinya kapısından güneye gittiğini belirtti.

Polis, hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlının geçtiğimiz gün Metehan Kara Giriş Kapısından kullanımında bulunan KSR 012 plakalı araç ile KKTC'ye giriş işlemleri yaptırdığı anda tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada toplam 5 adet cep telefonu ve bir adet Macbook pro marka laptop, 1 adet Samsung marka USB bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan Iphone marka cep telefonunu açarak polisin kontrol etmesini istediğini, yapılan kontrolde sahte olan sigorta poliçesine ait fotoğrafların belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlıdan diğer telefonların şifresinin talep edildiğini ancak şifreleri vermediğini açıkladı. Polis, telefonların incelenmesi için gerekli olan mahkeme emri temin edileceğini kaydetti.

Polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.