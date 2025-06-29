Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Ünal Üstel, Londra’da, KKTC Başbakanlık İngiltere Genç Diaspora Koordinasyon Kurulu kurulacağı müjdesi verdi.

Bu kurul sayesinde İngiltere’de yaşayan gençlerin artık KKTC kurumlarıyla doğrudan iletişim kurabileceğini ve devlete seslerini daha güçlü duyurabileceklerini söyleyen Başbakan Üstel, İngiltere’den KKTC’ye kesin dönüş yapmak isteyen gençler için de “Yuvaya Dönüş Paketi”ni devreye sokacaklarını söyledi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Londra’da 8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılarak konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, ülkeye geri dönmek isteyen vatandaşlar için bir takım çalışmalar yapıldığını, vergisel kolaylıklar ve diğer teşviklerle geri dönüşü kolaylaştıracaklarını kaydetti.

Başbakan Üstel festivalde yaptığı konuşmada, Londra’nın kalbinde, yüreği memleket sevgisiyle çarpan insanlarla bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi.

“Sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının selamıyla, bayraklarımız kadar başı dik, Beşparmaklar kadar asil, mücadelemiz kadar onurlu bir muhabbetle selamlıyorum “ diyen Başbakan Üstel konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün buraya sadece siyasi bir konuşma yapmak için gelmedim. Size kardeşlerinizin selamını, yurdunuzun özlemini, memleketin ruhunu getirmek için de geldim.”

Londra’da kendilerini bir araya getiren şeyin ortak kökler, ortak tarih ve ortak mücadele olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının 1960 sonrası süreçte yaşadığı tüm acılara, ambargolara ve adaletsizliklere rağmen, dimdik ayakta durmayı başardığını, kendi devletini kurduğunu ve kendi kendini yönetir hale geldiğini söyledi.

“Varoluş mücadelemizin en büyük ilhamı, özgür yaşama irademizdi”

“1974 sonrası, Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle sadece hayatta kalmadık; kendi kurumlarını inşa eden, demokrasisini kuran, geleceğine sahip çıkan bir halk olduk.” diyen Başbakan Üstel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Varoluş mücadelemizin en büyük ilhamı, özgür yaşama irademizdi. Ve bu irade, her nesilde yeniden filiz vermektedir. İşte bugün burada bulunan gençlerde o özgürlük ateşini görüyorum. O bağımsızlık ruhunu görüyorum. O devlet ve bayrak sevgisini görüyorum. İşte buradaki bu gençlik, vatanından kopmayan bir milletin gençliğidir. İşte buradaki gençlik, Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılan kapısıdır.”

Federasyon defterini kapattık

Federasyon defterini artık kapattıklarına işaret eden Başbakan Üstel, “Barışı samimiyetle arzulayan bir devlet ve halk olarak 50 yıl boyunca federasyon masalarına esir edildik. Kıbrıs Türk halkı, samimiyetle ortaya çıkan tüm planlara evet dedi. Ama muhataplarımız çözümü her zaman reddetti” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın son 5 yıldır kararlılıkla ortaya koyduğu ve sahip çıktığı iki devletli çözüm vizyonunu, Türkiye ile tam uyum içinde ve aynı kararlılıkla savunduklarını vurgulayan Başbakan Üstel, bu vizyonun, artık sadece Kıbrıs Türk halkının değil, tüm Türk milletinin resmî iradesi olduğunu kaydetti.

Bu iradenin en güçlü göstergelerinden birinin de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsüsünden tüm dünyaya yaptığı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın” çağrısı olduğuna işaret eden Başbakan Üstel, Recep Tayyip Erdoğan’ın bu çağrıyı, Kıbrıs Türk halkının iradesine dayalı meşru bir talep olarak dünyaya duyurduğunu vurguladı.

Tanınma yolculuğumuz fiilen başlamıştır ve artık hiçbir güç bu yürüyüşü durduramaz

Yine bu dönemde; Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyelik ile başlayan sürecin Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyası ile ilişkilerin tarihi zirveye ulaşmasına da vesile olduğunu ifade eden Başbakan Ünal Üstel, konuşmasını söyle sürdürdü:

“Tanınma yolculuğumuz fiilen başlamıştır ve artık hiçbir güç bu yürüyüşü durduramaz. Kıbrıs Türk halkı sahipsiz değildir. Kardeşlerim, elbette bu yürüyüşümüzden rahatsız olanlar da var. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bu süreçten duyduğu panikle, Kuzey Kıbrıs Türk halkına yönelik organize bir ekonomik sabotaj kampanyasına girişmiştir. Özellikle inşaat sektörünü hedef alan ve mülkiyet bahanesiyle insanımıza hukuk dışı baskılar kuran bu girişimler, resmen ekonomik terör boyutuna ulaşmıştır. Ama bilinmelidir ki; ne ekonomik tuzaklar, ne hukuki kumpaslar, ne de dış kaynaklı baskılar bizi yolumuzdan döndüremez.”

"Böyle bir dönemde, hiç olmadığı kadar birliğimizi korumalıyız. Anavatanımıza dört elle sarılmalıyız”

Dünyada devam eden savaşlara işaret eden Başbakan Üstel, “Böyle bir dönemde, hiç olmadığı kadar birliğimizi korumalıyız. Anavatanımıza dört elle sarılmalıyız. Tüm dünya yanarken, barış içinde yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu yeniden hatırlamalıyız. Biz bu acıları yaşadık. Barışı korumanın ne anlama geldiğini,

Soykırıma uğramanın ne demek olduğunu, varoluş mücadelesi vermenin bedelini biz biliriz. Hepsinden önemlisi, sonuna kadar güvenebileceğimiz bir millete sahip olmanın ne büyük bir nimet olduğunu da en iyi biz biliriz. O yüzden bir olacağız, birlik olacağız ve asla birbirimizden kopmayacağız” dedi.

Bugün dünyanın dört bir yanında yaşayan on binlerce Kıbrıslı Türkün, kimliğini ve aidiyet duygusunu gururla taşıyarak; yaşadıkları ülkelerde barışçıl, üretken ve saygın bireyler olarak gururları olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, özellikle İngiltere gibi küresel öneme sahip bir ülkede yaşamlarını sürdüren vatandaşların

KKTC’nin tanınırlığını artırmak adına güçlü bir diaspora olduğunu kaydetti.

KKTC’nin haklı davasını tüm dünyaya anlatın”

“Sizlerin kendi yaşadığınız ülkelerde lobicilik faaliyetlerinizi artırmanızı istiyoruz. Haklı davamızı tüm dünyaya anlatmanızı istiyoruz.” diyen Başbakan Üstel, “O yüzden bu güçlü bir diaspora, bizim için sadece yurt dışında yaşayan sıradan yurttaşlar değildir. Aynı zamanda dış politikadaki ortaklarımızdır, gönüllü diplomatlarımızdır.

KKTC’nin haklı davasını tüm dünyaya anlatın. Bize karşı yürütülen hukuk dışı uygulamaları anlatın. Yatırımcılarla bir araya gelin. KKTC’ye olan yatırımlarınızı artırın” şeklinde konuştu.

Festivalin önemine de değinen Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının kimliğini, tarihini ve kültürel zenginliğini yaşatma arzusuyla doğan ve zamanla geleneksel bir nitelik kazanan Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin, bir halkın hafızasını diri tutmak adına ortaya konan güçlü bir platform haline geldiğini kaydetti.

Bu anlamlı festivali yıllardır yaşatan, sürdürülebilir kılan ve halkı bir araya getiren

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’ne, katkı koyan gönüllülere, sanatçılara, girişimcilere

ve her bir vatandaşa teşekkür eden Başbakan Üstel, ”İnanıyorum ki; bu festival sadece kültürel köklerimizi pekiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda ortak geleceğimize de ışık tutacaktır.” dedi.

KKTC Başbakanlık İngiltere Genç Diaspora Koordinasyon Kurulu kurulacak

Başbakan Ünal Üstel, KKTC Başbakanlık İngiltere Genç Diaspora Koordinasyon Kurulu kurulacağını belirterek,

Bu kurul sayesinde İngiltere’de yaşayan gençlerin artık KKTC kurumlarıyla doğrudan iletişim kurabileceğini ve seslerini devlete daha güçlü şekilde duyurabileceklerini söyledi.

İngiltere’den KKTC’ye kesin dönüş yapmak isteyen gençler için de “Yuvaya Dönüş Paketi”ni devreye sokacakları müjdesini veren Başbakan Üstel, vergisel kolaylıklar ve diğer teşviklerle geri dönüşü kolaylaştıracaklarını kaydetti.

Yurt dışında yaşayan gençleri kamu diplomasisinin aktif aktörleri haline getireceklerini ifade eden Başbakan Üstel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“KKTC’nin dijital platformlardaki sesi olacak özel iletişim ağlarını çok yakında kuruyoruz. 4. nesil gençlerimizin ülkelerine ve kültürlerine aidiyet duygusunu pekiştirecek kültürel programları başlatıyoruz. İngiltere’deki gençlerimize sosyal konut edinme hakkı tanınmasının önünü açacak çalışmaları tamamlıyoruz. E-Devlet hizmetlerinde büyük kolaylıklar getiriyor, sizi bürokratik zorluklardan kurtarıyoruz. Askerlikle ilgili kolaylaştırıcı adımlar için yasal çalışmaları başlattık.”

“Devletimizin kapıları da, kalbimizin kapıları da her zaman sizlere açıktır, açık olacaktır”

Cumhuriyet Meclisine sundukları yeni Askerlik Yasa Önerisi ile; yurt dışında yaşayan çift uyruklu gençlere bedelli askerlik hakkını tanımayı hedeflediklerini belirten Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkeden ülkeye değişen uygulamaları sona erdirecek ve tüm yurttaşlarımıza bedelli konusunda eşit imkan sağlayacağız. Yeni yasayla 90 gün olan ülkedeki kalış süresini 120 güne yükselteceğiz. Bedelli askerlik ücretlerinde indirime gideceğiz. Asgari ücrete bağlı oranları düşüreceğiz. Tıpta uzmanlık veya doktora eğitimi alan gençlerimizin durumunu netleştireceğiz, yasal belirsizlikleri ortadan kaldıracağız. Yoklama kaçağı veya bakaya durumundaki gençlerimize af getireceğiz; belirli şartları yerine getirmeleri halinde yeniden askerlik sistemine dahil olmalarına fırsat tanıyacağız. Ayrıca, önceki yıllarda süresi içinde bedelli hakkını kullanamayanlar için bir defaya mahsus istisnai başvuru hakkı tanıyacağız. İnanıyorum ki bu yasa en kısa zamanda hayata geçecek ve gençlerimiz için, fırsat eşitliği sağlanacaktır. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, biliniz ki bu devlet sizin devletinizdir. Bu bayrak sizin bayrağınızdır ve biz, bu bayrağı sizlerle birlikte daha da yükseklere taşıyacağız. Devletimizin kapıları da, kalbimizin kapıları da her zaman sizlere açıktır, açık olacaktır.”