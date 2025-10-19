KKTC’nin 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman resmi olmayan sonuçlara göre KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

Tufan Erhürman’ın Özgeçmişi

Tufan Erhürman, 1970 yılında Lefkoşa’da doğdu.

1988’de Türk Maarif Koleji’nden mezun olan Tufan Erhürman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu.

1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu yıllar arasında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yanı sıra, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ’de de Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi.

1999 ve 2004 yılları arasında TC Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyon’larında üye olarak görev yapan Tufan Erhürman, “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” konulu teziyle 2001 yılında hukuk doktoru oldu.

2001-2006 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

2006-2008 arasında YDÜ Hukuk Fakültesi’nde çalıştıktan sonra, DAÜ Hukuk Fakültesi’ne döndü. 2002-2006 ve 2010-2013 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2008-2010 yılları arasında 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Müzakere Heyeti’nde görev yaptı.

Erhürman, 2013 milletvekilliği genel seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’ne girdi.

2014 yılında hukuk doçenti oldu.

2015-2016 yılları arasında CTP Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 2016’da, CTP 26. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığına seçildi ve bu görevi 9 yıl sürdürdü.

7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinin ardından oluşan 4lü Koalisyon Hükümeti’nde Başbakan olarak görev yaptı.

Erhürman, evli ve bir çocuk babasıdır.