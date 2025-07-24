Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), sağlık turizmi alanındaki potansiyelini uluslararası düzeyde tanıtmaya devam ediyor. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türk Hava Yolları’nın destekleriyle, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi organizasyonunda düzenlenen “Kuzey Kıbrıs’ın Sağlık Turizmindeki Rekabet Avantajları” başlıklı uluslararası toplantı, Vuni Palace Hotel’de gerçekleştirildi.

12 Ülkeden 40 Delege Katıldı



12 ülkeden sağlık turizmi profesyonellerinin katıldığı toplantıya; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, KITSAB Başkanı Orhan Tolun, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Hayat İzel, Üreme Tıbbı Birliği Başkanı Doç. Dr. Savaş Özyiğit, Oscar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oskar, CEO İbrahim Bağman, THY Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan, Romatem Sağlık Grubu ve çeşitli üniversite hastanelerinin yöneticileri ile 12 ülkeden 40 delege katıldı.

Gündemde Robotik Rehabilitasyon ve Uluslararası Hizmet Kalitesi Vardı

Toplantıda; Kuzey Kıbrıs’ta robotik rehabilitasyon ve fizik tedavi hizmetlerinin sunduğu avantajlar, üreme tıbbındaki yüksek başarı oranları, üniversite hastanelerinin uluslararası standartlardaki hizmet kapasitesi ve THY’nin sağlık turistlerine sunduğu ayrıcalıklar gibi konular ele alındı. Katılımcı ülkeler arasında Türkiye, KKTC, Özbekistan, Gürcistan, Polonya, Hırvatistan, Hindistan, Romanya, İtalya, Rusya, Kosova ve İngiltere yer aldı.



Ataoğlu: “Dünya Sağlık Turizmine Katkı Sağlıyoruz”

Toplantının açılışında konuşan Bakan Fikri Ataoğlu, KKTC’nin sağlık turizmindeki gelişiminin 2015’ten bu yana ivme kazandığını belirtti. Ataoğlu, KKTC’nin geçtiğimiz yıl 56 ülkenin üye olduğu Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin dönem başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak, bu süreçte yapılan çalışmaların yalnızca Kuzey Kıbrıs’a değil, küresel sağlık turizmine de katkı sağladığını vurguladı. Ataoğlu, ayrıca ülkede kurulan ilk engelsiz otel ve robotik rehabilitasyon merkezine öncülük eden Dr. Ahmet Savaşan’ı, bu yatırımı hayata geçiren Hüseyin Oskar’ı ve Dr. Köksal Holoğlu’nu da tebrik etti.

Dinçyürek: “2025, Sağlık Yatırımlarının Güçlenme Yılı Olacak”

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ise 2025 yılının sağlık yatırımlarının güçlendirileceği bir yıl olacağını ifade ederek, bakanlık olarak sağlık turizminin gelişimi için hem mevzuat hem de uygulama düzeyinde gerekli adımları attıklarını ve bu alana tam destek verdiklerini belirtti.

Savaşan: “20 Ülkede Dijital Tanıtım Hamlesi Başlatıyoruz”

Toplantıda konuşan Dr. Ahmet Savaşan, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin adadaki sağlık ve turizm sektörünü temsil eden en kapsamlı kuruluş olduğunu söyledi. Savaşan, 2025 yılının dijital tanıtım ve pazarlama yılı ilan edildiğini belirterek, robotik fizik tedavi, tüp bebek, estetik cerrahi ve kardiyoloji gibi alanlarda 20 ülkede tanıtım faaliyetlerinin yürütüleceğini duyurdu.

THY’den Sağlık Turistlerine Özel Uçuş İmkanları

THY Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan ise Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi ile yapılan iş birliği doğrultusunda KKTC’ye sağlık hizmeti almak için gelecek turistlere özel koşullarda ve indirimli ücretlerle uçuş imkânı sağlandığını açıkladı.



Holoğlu: “KKTC-Türkiye İş Birliği Sektöre İlham Veriyor”

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Dr. Köksal Holoğlu da yaptığı konuşmada, KKTC ile iş birliğinin sağlık turizmi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Holoğlu, Romatem Sağlık Grubu’nun Oscar Grup ile birlikte Kuzey Kıbrıs’a kazandırdıkları robotik fizik tedavi merkezi ve engelsiz otel yatırımlarının sektöre ilham verdiğini belirterek, projeye destek veren tüm yetkililere teşekkür etti.

Yeni İş Birlikleri ve Tanıtım Fırsatlarıyla Toplantı Tamamlandı

Toplantı, katılımcılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı ile karşılıklı iş birliği imkanlarının değerlendirilmesiyle sona erdi.