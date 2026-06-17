Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan 2026 yılı İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması çerçevesinde, KKTC vatandaşı gençler, Türkiye’deki gençlik kamplarında misafir edilecek.

İki ülke gençlerinin kaynaşmasını sağlamak, dostluk ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan kamplar, her yıl olduğu gibi bu sene de Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenecek.

Bu amaçla, 28 Temmuz-02 Eylül 2026 tarihlerinde 14 dönem halinde KKTC'den 512 genç gençlik kamplarında ağırlanacak.

Hazırlanan kamp programı ve başvuru için ayrıntılı bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörlüğü’nün sosyal medya hesaplarından ve şu linklerden ulaşılabilecek: https://www.instagram.com/gsb_kktc?igsh=MTZ3cmx6NGJ6NGh4NA== ve https://x.com/gsb_kktc?s=11





