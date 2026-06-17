Karaoğlanoğlu’nda uyuşturucu bulundurmaktan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirlği ekipleri tarafından dün gece saat 21.00 sıralarında şüpheli olarak görülen A.M.(E-42) ile M.O.’nun (E-35) üzerlerinde ve A.M.’nin aracında yapılan aramalarda, A.M.’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, M.O.’nun tasarrufunda ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

-Girne’de bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren şahıs tutuklandı

Girne’de, bu sabah saat 01.30’da kamuya açık bir yer olan Beşparmaklar Caddesi’nde, Y.E. (E-29) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş olduğu sırada, mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.