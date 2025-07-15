Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türk Hava Yolları KKTC Müdürlüğü arasında bugün imzalanan protokolle, verilen tanıtım kartlarını biletleme esnasında fiziksel olarak ibraz edilmesi şartıyla KKTC - Türkiye arasındaki karşılıklı seferlerde ekonomi sınıfa net ücretler üzerinden yüzde 50 oranında indirim uygulanacak.

Dışişleri Bakanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende, protokole, Başbakan Ünal Üstel şahitliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Türk Hava Yolları A.O. KKTC Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan imza attı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne devletine kavuşması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle canını kanını malını veren şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, sevgi saygıyla değerli büyüklerini selamladığını söyledi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele döneminde verdiği mücadeleyi anımsatarak, Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle bugünlere geldiklerini vurguladı. Bıkmadan usanmadan bayrağı geleceğe taşımak için çalıştıklarını söyleyen Üstel, gazilere de seslendi.

Gazi unvanını bugüne kadar veremediklerini ancak yasanın yapıldığını, tüzüklerin hazırlandığını, bu çerçevede kimliklerin verileceğini ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışarak, gazilere, gazi yakınlarına ve şehit ailelerine oradaki haklarını burada sağlayacaklarını anlattı.

O çerçevede bugün de THY ile bu protokolü imzaladıklarını ifade eden Üstel, şehit aileleri, gaziler, aileleri ile birlikte yaklaşık 30 bine ulaşan kişinin THY ile avantajlı uçuşlara sahip olacağını işaret etti.

Üstel, 3 Ağustos’ta Londra’da lansmanı yapılacak A Jet ile imzalanan protokolü de anımsatarak, KKTC’den Türkiye’ye bilet fiyatlarının 6 bin TL’yi geçmeyeceğini, İngiltere’den KKTC’ye de 250 Euro’luk biletle gelinebileceğini belirtti. Üstel, bugün imzalanan protokolün de hayırlı olmasını temenni etti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, çok önemli bir protokole imza koyduklarını ifade ederek, Başbakan Üstel’in önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti ile benzer önemli protokollere imza koyduklarını söyledi.

Şehit ve gazilerin devletin kurulmasında büyük önem taşıdığını ifade eden Berova, şehit, şehit aileleri ve gazilere verdikleri öneme işaret ederek, gazi kimliklerinin sahiplerine yakında dağıtılacağını kaydetti.

Berova, THY’nin protokolle ülkeye ve halka verdiği önemi gösterdiğini ifade ederek, “Esas olan halka hizmettir, biz de bu yolda bıkmadan yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, bugünü onur ve gurur günü olarak niteledi.

Şehit ve gazilere büyük önem verdiklerini ifade eden Gardiyanoğlu, bir şehit ailesi olarak bu projeden büyük heyecan duyduklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, protokolün hayırlı olmasını diledi.

-Arıkan

Türk Hava Yolları KKTC Ülke Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan da konuşmasında, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının Türkiye’deki gibi haklardan yararlanacağı protokol için büyük emek verdiklerini ifade ederek, KKTC’de net ücret üzerinden yüzde 50 indirim yapılacağını söyledi.

Arıkan, projede yer almanın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

-Protokol

Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile THY arasında imzalanan protokol şöyle:

“Bu protokolün amacı, KKTC vatandaşı şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına bilet ücretlerinde indirim uygulanması için KKTC Maliye Bakanlığı ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Hava Yolları A.O. arasında, yapılacak olan indirim şeklini ve usulünü belirlemektir.

İlgili yasalarca tanımlanan KKTC vatandaşı olan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına, ilgili Bakanlıklar sorumluluğunda, tariflenen kişilere verilen tanıtım kartlarının biletleme esnasında fiziksel olarak ibraz edilmesi şartıyla; THY A.O. tarafindan icra edilen KKTC - Türkiye arasındaki karşılıklı seferlerde, ekonomi sınıfı net ücretler üzerinden yüzde 50 oraninda indirim uygulanacaktır.”