Toplumsal farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin yaşamın her alanında yer aldığını göstermek amacıyla düzenlenen etkinlik Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda yer aldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre maçı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile İskele Belediyesi sınırlarındaki okullarda eğitim gören öğrenciler izledi.

-Sadıkoğlu: “Karşılaşma, yalnızca bir spor müsabakası değil, güçlü bir farkındalık mesajı”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kaptanı Murat Ekşi nezdinde tüm takımı tebrik ederek, belediye olarak her zaman özel gereksinimli bireylerin yanında olduklarını ifade etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen karşılaşmanın, yalnızca bir spor müsabakası olmadığını, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen bir farkındalık mesajı olduğuna vurgu yapan Sadıkoğlu, engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımı, sporun iyileştirici gücü ve birlikte yaşama kültürünün önemine dikkat çekti.

İskele Belediyesi Engelsiz Destek Birimi Sorumlusu Murat Ekşi de KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kaptanı olarak sahada yer aldı.