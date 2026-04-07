KKTC Basketbol Federasyonu U16 Kız Karması, Erzurum’da düzenlenen U16 Kızlar Anadolu Şampiyonası Kırmızı Grup mücadelesinde önemli bir başarıya imza attı. Temsilcimiz, güçlü rakibi İstanbul Yıldızlar karşısında sahadan 34-30’luk galibiyetle ayrılarak grupta kritik bir avantaj elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Salonu’nda oynanan karşılaşma, baştan sona büyük çekişmeye sahne oldu. İlk periyottan itibaren iki takım da savunma sertliğini ön planda tutarken, sayı üretmekte zorlanan ekipler dengeli bir oyun ortaya koydu. Mücadelenin ilk yarısı düşük skorlu ve başa baş geçerken, ikinci yarıda tempo zaman zaman yükselse de savunmalar belirleyici olmaya devam etti.

Son periyoda girilirken skor üstünlüğünü elinde bulunduran KKTC U16 Kız Karması, final bölümünde hata yapmayarak oyunun kontrolünü bırakmadı. Özellikle kritik anlarda yapılan doğru tercihler ve disiplinli savunma anlayışı, galibiyetin anahtarı oldu.