TED Kuzey Kıbrıs Koleji ve Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencileri, KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Pendik Belediyesi arasında oynanan karşılaşmada tribünleri doldurdu. Gençler, tezahüratlarıyla hem takımlarına güç verdi hem de salonda güçlü bir farkındalık atmosferi oluşturdu.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Direktörü ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ile Okul Genel Koordinatörü ve Okul Müdürü Dr. Ahmet Bilir, tekerlekli sandalye basketbol sporcularının azim ve mücadelesine destek vermek için öğrencileriyle birlikte tribündeki yerini aldı.

Karşılaşmayı ayrıca Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer ve yönetim kurulu üyeleri de yerinde takip ederek sporculara destek verdi.

Öğrenciler, “Farklılıklara Saygı” konusunu bu kez sahada ve tribünde doğrudan deneyimledi. Sporcuların azmi ve disiplini ise gençler üzerinde güçlü bir etki bıraktı.

Sahadan 66–42 galip ayrılan KKTC Vakıflar Takımı olurken, günün kazananı aslında salonda oluşan birlik ve dayanışma ruhuydu.