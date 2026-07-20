Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının egemen iradesinin eseri olduğunu belirterek, “Bu devlet geçici değil kalıcıdır; pazarlık konusu değil, halkımızın onurunun ve varoluşunun teminatıdır.” dedi.

Üstel, kalıcı çözümün ancak adada “İki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet” gerçeği temelinde inşa edilebileceğini kaydederek, uluslararası toplumu, Kıbrıs’taki mevcut gerçekleri kabul etmeye çağırdı.

Başbakan Ünal Üstel, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, federasyon müzakerelerine geri dönüşün mümkün olmadığını vurguladı; Türkiye’nin desteğiyle iki devletli çözüm vizyonunu savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Üstel, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının kaderinin değiştiği, esaretin yerini özgürlüğe, korkunun yerini güvene, belirsizliğin yerini ise geleceğe bıraktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Bugün üzerinde özgürce yaşanan vatanın şehitlerin fedakarlığı, mücahitlerin direnişi ve Mehmetçiğin kahramanlığı sayesinde Kıbrıs Türk halkına emanet edildiğini belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Bu emaneti korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının egemen iradesinin eseridir. Bu devlet geçici değil kalıcıdır; pazarlık konusu değil, halkımızın onurunun ve varoluşunun teminatıdır. Bu anlayışla, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz.

Artık Kıbrıs’ta tüketilmiş federasyon müzakerelerine geri dönüş mümkün değildir. Adadaki gerçek bellidir: İki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet vardır. Kalıcı çözüm de ancak bu gerçek temelinde inşa edilebilir.”

Uluslararası topluma Kıbrıs’taki mevcut gerçekleri kabul etme çağrısında bulunan Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların sona erdirilmesini, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesini istedi.