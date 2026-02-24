Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından yılda bir defa yapılan ve Ustalığa Geçiş olarak kabul edilen siyah kuşak ve dan sınavı ikinci ve en zor günü başarılı olarak gerçekleşti.

Temel tekniklerin sorulduğu ilk gün sınavına 5 ilçeden 20 sporcu katılmıştı.

İkinci günde Hyong/pumse/Kata serbest müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Hareketler ve kırış sınavları efsane hareketlere sahne oldu,

SPORCULAR YENİ REKORLAR KIRDILAR

Başkan Senior Grand Master Gökbilen, Milli takım aday kadrosuna yeni sporcular seçti