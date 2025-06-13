Kazakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurul Toplantısı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ilk kez Kazakistan’da bu seviyede temsil edildiklerini belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi bir gün.” dedi.

Öztürkler, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen TÜRKPA 14. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Öztürkler, TÜRKPA’nın 14. Genel Kurulu’nda ilk kez Kazakistan’da temsil edildiklerini belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi bir gün.” diye konuştu.

Öztürkler, TÜRKPA üyesi ve gözlemci ülkelerin meclis başkanlarıyla Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildiklerini kaydederek, “Kıbrıs Türk halkının yine Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yukarıya çıkması gerektiğini ifade ettik.” dedi.

Türk dünyasının birliğinin daim olmasını temenni ettiklerini dile getiren Öztürkler, “Türk dünyasının her zamankinden daha fazla Kıbrıs Türk halkına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkması en büyük beklentimizdir.” diye konuştu.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Astana’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir araya geldi. Öztürkler, KKTC’nin Türk dünyası ile entegrasyon sürecini ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini değerlendirdi.

KKTC’nin uluslararası platformlardaki haklı mücadelesini sürdüreceğini belirten Öztürkler, “Kıbrıs Türk halkı yıllardır izolasyonla dünyadan koparılmaya çalışılıyor ancak biz, Anavatan Türkiye ile aynı yolda yürüyerek haklı davamızı savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da KKTC’nin uluslararası tanınırlığının artırılması yönünde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Her şart altında KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

KKTC’nin Barış Harekâtı sonrası hızla devletleştiğini belirten Kurtulmuş, bugün gelinen noktada KKTC’nin kurumsal yapısıyla güçlü bir seviyeye ulaştığını ancak uluslararası tanınırlık açısından hâlâ eksiklikler bulunduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, KKTC’nin Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkeleriyle devlet olma yolunda büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, bu gelişimin yeterli olmadığını, uluslararası arenada daha görünür hale gelinmesi için ortak mücadele gerektiğini söyledi.

Bazı ülkelerin yanlı tutumu ve izolasyon politikalarının KKTC’ye zaman kaybettirdiğini dile getiren Kurtulmuş, KKTC’nin Türk dünyasındaki konumunun güçlenmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kurtulmuş, “Astana’da KKTC’nin özel olarak davet edilmesi ve gözlemci üye sıfatıyla burada yer alması, KKTC’ye duyulan sevginin ve ilginin bir yansımasıdır. Umuyorum ki en kısa zamanda TÜRKPA ve Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye olunacaktır.” dedi.

Kurtulmuş, KKTC’nin haklı mücadelesine olan desteğini yineleyerek, “İlelebet KKTC ve Türkiye bayrakları kıyamete kadar özgürce dalgalanacak. Şahsınızda tüm Cumhuriyet Meclisi milletvekillerine selamlarımı iletiyorum.” ifadelerini kullandı.