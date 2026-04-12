Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, akademik üretimi sahadaki deneyimle buluşturmaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence) tarafından düzenlenen “Küresel Ticaret ve Serbest Bölgeler: Deneyimler ve Gelecek Perspektifi” etkinliği; küresel ticaret ve serbest bölgeler alanında önemli bir deneyime sahip olan ESBAŞ ve BASBAŞ Ceo’su Dr. Faruk Güler’i ağırlayarak katılımcılara kapsamlı bir perspektif sundu.

Türkiye’de serbest bölge modelinin önde gelen yöneticilerinden biri olan Dr. Faruk Güler, Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) ile Batı Anadolu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (BASBAŞ) şirketlerinde Yürütme Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütüyor. Bu deneyimi ile sunduğu bilgilerin derinliğini pekiştiren Dr. Güler, serbest bölgelerin küresel ticaretteki rolüne ilişkin değerlendirmeleriyle öne çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirilen etkinlik, akademisyenler ve GİTYAD gibi sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturarak, teori ile pratiği bir araya getiren verimli bir bilgi paylaşım ortamı sundu. Prof. Dr. Murat Özgören moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte; Dr. Faruk Güler, küresel ticaret ve serbest bölgeler alanındaki deneyim ve birikimini katılımcılarla paylaşarak, bu yapıların ekonomik gelişim ve uluslararası rekabet açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Küresel ticaretin güncel eğilimlerinin tartışıldığı etkinlikte, serbest bölgelerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, yatırım ortamına sağladığı avantajlar ve uluslararası rekabetteki rolü detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, hem teorik hem de uygulamaya dayalı bilgileri bir arada dinleme fırsatı buldu.

KKTC için yeni nesil serbest bölge vurgusu!

ESBAŞ ve BASBAŞ Ceo’su Dr. Faruk Güler konuşmasında, serbest bölgelerin küresel ticarette rekabet avantajı sağlamak isteyen ülkeler için vazgeçilmez araçlar haline geldiğini vurguladı. Özellikle dijitalleşme, lojistik altyapı ve sürdürülebilirlik konularının önümüzdeki dönemde serbest bölgelerin gelişiminde belirleyici olacağını ifade etti.

Dr. Güler ayrıca, başarılı serbest bölge modellerinin yalnızca vergi avantajlarına değil; güçlü yönetim, uluslararası bağlantılar ve nitelikli insan kaynağına dayandığını belirtti. Türkiye’deki

serbest bölge deneyimlerinden örnekler sunan Dr. Güler, doğru planlama ve strateji ile bu yapıların bölgesel kalkınmayı hızlandırabileceğine dikkat çekti. Dr. Güler, sunumunda KKTC’de yaşam kalitesini ve iş hayatını canlandıracak uygun, yeni nesil serbest bölge yapılanmasının kapsamlı şekilde tartışılması ve ele alınması gerektiğini de vurguladı.