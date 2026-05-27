Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi (DEBİM), Near East Research Innovation and Technology Area (NERITA) ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TAGEM) ile Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD) iş birliğinde düzenlenen “Dijital Gelecek Zirvesi”, akademi, teknoloji ve girişimcilik dünyasını ortak bir platformda buluşturdu.

Dijital dönüşümün toplumsal etkilerinden üretim süreçlerine ve siber güvenliğe uzanan geniş bir çerçevede ele alındığı zirvede, akademi, teknoloji ve girişimcilik dünyası bir araya geldi. Etkinlikte “Nasıl başlarım? Nasıl farklı düşünürüm? Nasıl üretirim? Nasıl korurum?” soruları üzerinden dijital geleceğe dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Zirvede GİTYAD Başkanı Temel Üngör “Fikir Değil Cesaret Kazandırır” başlıklı sunumuyla girişimcilik ekosistemine ilişkin deneyimlerini paylaştı. Eskişehir Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uğur Serincan “Bilimden Ürüne: Nanoteknolojinin Yolculuğu” sunumuyla bilimsel bilginin üretime dönüşüm sürecini anlattı. Elektronik ve Bilişim Uzmanı Kazım Ateş ise “Görünmeyen Tehdit: KKTC’de Siber Güvenlik Gerçeği” başlıklı konuşmasında dijital güvenlik risklerine dikkat çekti. NERITA Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören ise “Geleceği Birlikte Şekillendirmek” sunumuyla zirvede yer aldı.

Etkinliğin moderatörlüğünü TAGEM Başkanları Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay ile Uzm. Öğr. Gör. Murat Cem Acaralp üstlenirken; açılış konuşmaları Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve DEBİM Müdürü Prof. Dr. Sezer Kanbul tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Toplumsal dönüşüme katkı sağlayacak her çalışmayı önemsiyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, açılış konuşmasında yapay zekanın günümüz dünyasının en önemli dönüşüm unsurlarından biri olduğunu vurguladı. “Yıllar önce çıkan “Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor” söylemi belki de insanlık tarihinin en önemli manifestosudur. Bunun neyi çağrıştırdığı çok tartışılmıştı. Bana göre de bugün dünyada dolaşan hayalet yapay zekadır” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Kurt, yapay zeka, yazılım ve girişimcilik alanlarında gelişim gösteren ülkelerin ekonomik olarak da öne çıktığını söyledi. KKTC’nin bir “üniversite adası” olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Kurt, bu alanlarda üretim ve teşvikin artırılması gerektiğini ifade etti. Üniversitelerin bilgi üreten kurumlar olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Kurt, bilimsel bilginin toplumsal kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde daha fazla geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Dijital Gelecek Zirvesi’nin bu nedenle önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kurt, toplumsal dönüşüme katkı sağlayacak her çalışmayı önemsediklerini belirterek “Her söylenen cümlenin bizim için önemi büyük. Hepimizin bu zirveden faydalanacağına inanıyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

DEBİM Müdürü Prof. Dr. Sezer Kanbul ise zirvede paylaşılacak bilgi ve deneyimlerin yeni projelerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Kanbul, “Girişimcilik ve inovasyon üzerine çok değerli bilgiler paylaşacağımız bu ortamda öğrencilerimizin projelerini ve iş birliklerimizi çok daha ileriye taşıyacağız” dedi. Prof. Dr. Kanbul, ayrıca DEBİM ekibine ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Dijital gelecek için güç birliği!

Etkinlik kapsamında ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi ile Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD) arasında iş birliği protokolü de imzalandı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ile GİTYAD Başkanı Temel Üngör’ün imza koyduğu protokol ile dijital dönüşüm, girişimcilik, teknoloji üretimi ve ortak akademik çalışmalar alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu iş birliği sayesinde öğrenci ve araştırmacıların yenilikçi girişim fikirlerinin hayata geçirilmesi için NERİTA ve GİTYAD’ın yatırım, mentorluk ve sektör ağı desteği ile üniversitenin akademik ve araştırma altyapısının bir araya getirilmesi amaçlandı. Ayrıca, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi adına ortak ön kuluçka ve kuluçka programlarının geliştirilmesi, genç girişimcilere yönelik eğitim ve mentorluk süreçlerinin yürütülmesi ile teknoloji tabanlı projelerin ticarileştirilmesine katkı sağlanması planlandı.

Etkinlik öncesinde gerçekleştirilen imza sırasında konuşan Prof. Dr. Mustafa Kurt, üniversite-sanayi iş birliklerinin dijital geleceğin inşasında büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu protokolün yeni bir başlangıcın ilk adımı olduğunu ifade etti. GİTYAD Başkanı Temel Üngör ise iş birliğinin, bilgi üretimi ile sektör deneyimini bir araya getirerek önemli projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlayacağını belirterek, her iki kurum adına da verimli ve sürdürülebilir çalışmalara katkı sağlamasını temenni etti.