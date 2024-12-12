Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2024-2025 sezonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden altyapı takımlarını liglerine dahil etti.

Bu kapsamda U18, U16 ve U14 yaş kategorilerinde erkek ve kız takımları, TBF’nin 4. Bölge liglerinde mücadele edecek.

6 KATEGORİDE MÜCADELE

KKTC Basketbol Federasyonu'nun yoğun çabaları ve başarılı girişimleri sonucunda, bu yıl ilk kez bu kadar geniş bir katılımla KKTC takımları TBF organizasyonlarında yer alacak. Toplamda 6 takımın lige katılımı sağlandı. Bu karar, hem genç sporcuların uluslararası tecrübe kazanması hem de iki ülke arasındaki sportif iş birliğinin güçlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmenin altyapı sporcuları için tarihi bir fırsat olduğu belirtiliyor.

TBF’DEN TAM DETSEK

TBF’nin bu hamlesi, KKTC’de altyapı sporlarına verilen önemin artmasını sağlarken, gençlerin spor kariyerlerine uluslararası düzeyde yön verme imkanını da beraberinde getiriyor. Kararın ardından takımlar, yoğun bir hazırlık dönemi geçirerek yeni sezona güçlü bir şekilde giriş yapmayı hedefliyor.

Söz konusu liglerde KKTC takımlarının göstereceği performans, hem yerel basketbolun gelişimi hem de Türkiye ile KKTC arasındaki sportif bağların daha da güçlenmesi adına dikkatle takip edilecek.