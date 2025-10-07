Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Liglerinde 2. Hafta Programı pazartesi akşamı Büyük Bayanlarda oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı.

Lefkoşa’da oynanan müsabakada Cihangir rakibi UKÜ ni 3-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti.

Mağusa da oynanan gecenin diğer karşılaşmasında LVA deplasmanda da MSA’ni 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan diğer takım oldu.

Erenköy’de oynanan gecenin diğer karşılaşmasında Erenköy Karpaz Belediyesi evinde konuk ettiği DAÜ karşısında 3-0 mağlup oldu DAÜ bu galibiyetle puanını 6 ya yükseltti.

Voleybol Liglerinde 3. Hafta Programı Perşembe akşamı U17 Kızlar Liginde oynanacak olan 4 karşılaşma ile başlayacak.