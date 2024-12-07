Lefkoşa’da insan kaçakçılığı, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve delilleri tahrip etme suçlarına karıştığı tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Mayıs - Kasım 2024 tarihleri arasında TezTur Turizm’in ve internette yayın yapan Topuz Gazetesi’nin sahibi 58 yaşındaki Tezer Mercan ve 28 yaşındaki Sri Lanka uyruklu Nissanka Sadunii Wasa de Silva’nın talebi üzerine, yabancı uyruklu iki şahsın çalışmak amacıyla KKTC’ye geleceğini bildiği halde, her birinden bin 800 ABD doları olmak üzere toplam 3 bin 600 ABD doları alarak sahte evrak düzenledi.

Tezer Mercan, şahısların ülkeye giriş yapabilmesi için KKTC’ye turist olarak gelecekleri yönünde sahte evrak düzenleyip, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otele sahte rezervasyon kaydı yaptırdı ve konu şahısların turist vizesi ile ülkeye yasa dışı giriş yapmalarını sağladı.

Soruşturma sırasında, otelin resepsiyonunda çalışan 29 yaşındaki Ahsan Chaudhary’nin dolandırma kastıyla rezervasyon formunda değişiklik yaparak sahte evrak düzenlediği, bu evrakları görevli polise ibraz ettiği ve delilleri tahrip ettiği belirlendi

Mali polis tarafından yürütülen insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan Tezer Mercan, Nissanka Sadunii Wasa de Silva, Ahsan Chaudhary ve Priyadursha Opatha Vithange dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli polis memuru, Tahkikat Polisi, Çalışma Bakanlığı’nın, 2 Aralık 2024 tarihinde Özgür Gazete’de yayınlanan “Turizm Acentesi üzerinden sahte turist evrakı ile insan ticareti” başlıklı haber ve haberde geçen “3. dünya ülkelerinden çalışmak için KKTC’ye turizm şirketleri aracılığıyla, para karşılığı, sahte evrakla turist getirildiği ve turist vizesiyle bu şahısların kaderine terk edildiği” ifadeleriyle ilgili olarak 5 Aralık’ta şikayette bulunması üzerine tahkikat başlatıldığını belirtti.

Polis, yürütülen tahkikat neticesinde Mayıs-Kasım 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa‘da TezTur isimli turizm şirketinin sahibi zanlı Tezer Mercan‘ın, zanlı Nissanka Sadunii Wasa de Silva’nın talebi üzerine, Sri Lanka uyruklu Samantha Prıyadar Opatha Vitganahe ve Minoni Ariska Patheişka isimli şahıslardan, çalışmak üzere KKTC’ye geleceklerini bildiği halde, kişi başı bin 800 dolar ve toplamda 3 bin 600 dolar para aldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı Tezer Mercan’ın, adı edilen 2 kişinin KKTC’ye giriş yapabilmesi için Gönyeli‘de faaliyet gösteren Royal Palas isimli otelde sahte rezervasyon kaydı yaparak, bu kişilerin KKTC’ye turist olarak geleceği yönünde İngilizce sahte evrak düzenlediğinin ve konu şahısların bu evrak ve rezervasyon formları ile KKTC’ye turist vizesiyle giriş yapmalarını sağladığının tespit edildiğini aktardı.

Polis aynı gün zanlı Nissanka Sadunii Wasa de Silva’nın Lefkoşa‘da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Zanlı Silva’nın gönüllü ifadesinde, bu işi zanlı Tezer Mercan‘la ortak yaptığını itiraf ettiğini söyleyen Polis, yapılan ileri tahkikatta zanl1 Tezer Mercan’la ilgili de Lefkoşa Kaza Mahkemesi‘nden derdest emri alındığını belirtti.

Alınan emir üzerine zanlı Tezer Mercan‘ın dün itibariyle Bostancı Sınır Kapısı’ndan geçiş yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Polis, bu aşamada meseleyle ilgili olarak zanlı Silva’nın verdiği gönüllü ifadesinin teyit ve tezkibinin yapılması ve aynı zamanda emare alınan cep telefonunda da inceleme yapılması gerektiğini aktardı.

CHAUDHARY: KORKTUĞUM İÇİN TEZTUR İSMİNİ KAYITLARDAN SİLDİM

Polis, Mahkemeye zanlı 3 olarak çıkarılan Royal Palas resepsiyonisti Ahsan Chaudhary’nin ise “Sahte Evrak Düzenleme“, “Sahte Evrakı Tedavüle Sürme” ve “Delilleri Tahrip Etme” suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Ahsan Chaudhary‘nin rezervasyon kayıtlarında bin 800 dolar karşılığında turist gösterilerek ülkeye getirilen 2 kişinin kaydından “TezTur’un adını silerek “Wallking” yazıp “delili tahrip edip“, “evrakı sahteledikten” sonra çıktısını alarak tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, çıktının emare alındığını, zanlının insan kaçakçılığı ile bağlantısının olup olmadığına dair araştırma yapılacağını söyledi.

Mahkemede konuşan Zanlı Ahsan Chaudhary, “korktuğu ve patronunun kendisini kovmaması için” kaydı sildiğini söyledi.

MAĞDUR VİTGANAHE: BEN BİR ŞEY YAPMADIM, ÇALIŞMAK İÇİN BU ÜLKEYE GELDİM

Polis zanlı Samantha Prıyadar Opatha Vitganahe’nin ise KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklandığını, insan kaçakçılığı ile ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 1 Aralık’tan beri 4 gün süreyle ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının insan kaçakçılığı meselesinde mağdur olduğunu kaydetti.

Mahkemeye zanlı olarak çıkarılan Samantha Prıyadar Opatha Vitganahe ise “Ben bir şey yapmadım. Bana evrak gönderdiler geldim, çalışmak için bu ülkeye geldim” dedi.

ZANLILARA 3’ER GÜN TUTUKLULUK VERİLDİ

Polis ayrıca, mesele ile ilgili olarak 2 kişinin daha arandığını, alınacak bir çok ifadenin olduğunu, zanlı Tezer Mercan‘ın telefonunda da inceleme yapılacağını ve meselenin boyutunun muhtemelen genişleyeceği ve zanlıların tahkikata bu aşamada etki edebileceklerini söyleyerek, 2 zanlının da 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tahkikat polisinden sonra söz alan Savcı da aynı talepte bulundu ve savunma avukatları tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Mahkeme, her iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emretti.