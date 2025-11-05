Lefkoşa-Mağusa anayolunda park halindeki TIR, elektrik kısa devresi nedeniyle alev aldı. Çıkan yangında ciddi hasar oluştu
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzeri, Erülkü Süpermarket mevkiinde dün saat 10.30 sıralarında park halindeki bir TIR’da yangın çıktı.
Çalışır durumdaki araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda TIR’ın ön kısmı tamamen yanarak zarar gördü.