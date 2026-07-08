Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Brüksel temaslarından borçsuz belediyecilik modeline kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi

BRT ekranlarında Çilem Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu Yerel Yönetimler programına konuk olan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Brüksel'deki temaslarından Avrupa Birliği fonlarına, kültürel mirasın korunmasından mali disipline kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

Tatlısu Belediyesi'nin yıllardır sürdürdüğü borçsuz mali yapının tesadüf olmadığını vurgulayan Orçan, doğru planlama, mali disiplin ve proje odaklı belediyeciliğin başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi.

"Brüksel'e para istemeye değil, hakkımızı savunmaya gittik"

Brüksel'de gerçekleştirilen uluslararası yuvarlak masa toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orçan, kamuoyunda oluşan yanlış algılara dikkat çekti.

Brüksel'e Avrupa Birliği'nden para talep etmek için gitmediklerini belirten Orçan, amaçlarının Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği fonlarından yararlanma hakkını savunmak olduğunu ifade etti.

Dünya Bankası temsilcileriyle de görüşmeler yaptıklarını belirten Orçan, Rum ve Yunan lobisinin toplantıda Kıbrıs Türk tarafının görünürlüğünü engellemeye çalıştığını söyledi.

"Biz oraya para istemeye değil, hakkımız olan fonlara erişimin yollarını konuşmaya gittik. Aynı zamanda dünyaya Kıbrıslı Türklerin de bu coğrafyanın ve Avrupa'nın bir parçası olduğunu anlattık."

"Rum lobisinin girişimi ters tepti"

Toplantı sırasında Rum bir milletvekilinin organizasyonu yasa dışı göstermeye çalıştığını anlatan Orçan, bu girişimin diğer katılımcılar tarafından da doğru bulunmadığını söyledi.

Tüm belediye başkanlarının ortak tavır sergileyerek Rum temsilcinin iddialarına nazik ancak net cevap verdiğini belirten Orçan, uluslararası platformlarda daha fazla yer almanın önemine dikkat çekti.

Orçan, belediyeler arasında kurulacak uluslararası iş birliklerinin bilgi paylaşımı ve ortak proje üretimi açısından büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

"Kültürel miras insanlığın ortak değeridir"

Brüksel temaslarında kültürel mirasın korunmasının önemini de gündeme getirdiklerini belirten Orçan, tarihi yapıların yalnızca bir ülkeye değil tüm insanlığa ait değerler olduğunu söyledi.

Tatlısu Belediyesi'nin bu anlayış doğrultusunda tarihi yapıların korunmasına büyük önem verdiğini kaydeden Orçan, uluslararası platformlarda bu konuyu güçlü şekilde dile getirdiklerini ifade etti.

"Her kentin bir meydanı olmalı"

Avrupa'da dikkatini en çok çeken uygulamalardan birinin kent meydanları olduğunu belirten Orçan, insanların sosyalleştiği ortak yaşam alanlarının şehir kültürünün temelini oluşturduğunu söyledi.

Salzburg'da daha önce gördüğü meydan kültüründen etkilenerek Tatlısu'da da benzer bir meydan projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Orçan, şöyle konuştu:

"İnsanların bir araya geldiği, çocukların güvenle oynadığı, ailelerin vakit geçirdiği meydanlar şehirlerin kalbidir. Güçlü şehirlerin temelinde insanların kendilerini ait hissettikleri ortak yaşam alanları vardır."

140 yıllık tarihi binalar restore edildi

Tatlısu Belediyesi'nin tarihi mirası koruma konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Orçan, ilçede bulunan 34 tarihi binanın dış cephe restorasyonunun tamamlandığını açıkladı.

1892 yılına kadar uzanan yaklaşık 140 yıllık tarihi yapıların koruma altına alındığını belirten Orçan, mimari dokunun gelecek nesillere aktarılmasının belediyenin öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

"Türkiye'deki belediyelerle güçlü iş birliği içindeyiz"

Anavatan Türkiye'deki belediyelerle kurdukları yakın ilişkilerin Tatlısu'ya önemli katkılar sağladığını belirten Orçan, birçok başarılı uygulamayı KKTC'ye taşıdıklarını söyledi.

Türkiye'de son yıllarda belediyecilik anlayışının büyük gelişim gösterdiğini ifade eden Orçan, Avrupa ile Türkiye'deki belediyecilik anlayışının birçok alanda yarışır seviyeye ulaştığını dile getirdi.

"Borçsuz belediyecilik mümkündür"

Yaklaşık altı dönemdir Tatlısu Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Hayri Orçan, göreve geldiği ilk günden itibaren mali disipline büyük önem verdiklerini söyledi.

Göreve başladığında belediyede yalnızca beş personelin bulunduğunu belirten Orçan, bugün bu sayının 50'ye ulaştığını ifade etti.

Projelerin büyük bölümünü belediye personeliyle gerçekleştirdiklerini belirten Orçan, işçilik maliyetlerini belediye bünyesinde değerlendirerek önemli tasarruf sağladıklarını kaydetti.

"Bir kuruş faiz ödemedik"

Tatlısu Belediyesi'nin bugüne kadar hiçbir bankaya faiz ödemeden hizmet üretmeye devam ettiğini vurgulayan Orçan, belediyenin her yıl bütçe fazlası verdiğini söyledi.

Belediye hizmet binasının dahi öz kaynaklarla yapıldığını belirten Orçan, elde edilen gelirlerin öncelik sırasına göre planlı şekilde kullanıldığını ifade etti.

"Tatlısu Belediyesi'nin mali yapısı hiçbir zaman tartışma konusu olmadı. Hiçbir dönemde borçlanmadık. Bankalara bir kuruş faiz ödemeden hizmet üretmeyi başardık. Her yıl bütçe fazlası vererek kaynaklarımızı bir sonraki yıla taşıyoruz."

"Başarının temelinde planlı belediyecilik var"

Başkan Hayri Orçan, güçlü mali yapı ile sosyal belediyeciliğin birlikte yürütülmesi gerektiğini belirterek, Tatlısu Belediyesi'nin bundan sonraki süreçte de altyapı, sosyal yaşam alanları, tarihi mirasın korunması ve uluslararası iş birliklerine öncelik vererek çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Orçan, "Doğru planlama, mali disiplin ve proje üretme kapasitesi olduğu sürece belediyeler hem borçsuz kalabilir hem de vatandaşına kaliteli hizmet sunabilir" ifadelerini kullandı.