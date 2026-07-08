Girne Belediyesi, belediyeye ait halk plajlarında düzenli olarak gerçekleştirilen deniz suyu mikrobiyolojik analizlerinin Temmuz ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

07 Temmuz 2026 Tarihli Analiz Sonuçları

Karaoğlanoğlu (Antis) Halk Plajı

Doğu Cephesi: E.coli: 0, Enterokok: 0

Batı Cephesi: E.coli: 0, Enterokok: 0

Address Restaurant Önü

Doğu Cephesi: E.coli: 0, Enterokok: 0

Batı Cephesi: E.coli: 0, Enterokok: 0

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı
Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Kervansaray Halk Plajı

Açık Deniz: E.coli: 5, Enterokok: 6

Kuzey Cephesi: E.coli: 5, Enterokok: 0

Güney Cephesi: E.coli: 11, Enterokok: 7

Yeni Plaj: E.coli: 4, Enterokok: 0

Karakum Halk Plajı

Doğu Cephesi: E.coli: 0, Enterokok: 0

Batı Cephesi: E.coli: 0, Enterokok: 0