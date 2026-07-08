Girne Belediyesi, belediyeye ait halk plajlarında düzenli olarak gerçekleştirilen deniz suyu mikrobiyolojik analizlerinin Temmuz ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
07 Temmuz 2026 Tarihli Analiz Sonuçları
Karaoğlanoğlu (Antis) Halk Plajı
Doğu Cephesi: E.coli: 0, Enterokok: 0
Batı Cephesi: E.coli: 0, Enterokok: 0
Address Restaurant Önü
Doğu Cephesi: E.coli: 0, Enterokok: 0
Batı Cephesi: E.coli: 0, Enterokok: 0
Kervansaray Halk Plajı
Açık Deniz: E.coli: 5, Enterokok: 6
Kuzey Cephesi: E.coli: 5, Enterokok: 0
Güney Cephesi: E.coli: 11, Enterokok: 7
Yeni Plaj: E.coli: 4, Enterokok: 0
Karakum Halk Plajı
Doğu Cephesi: E.coli: 0, Enterokok: 0
Batı Cephesi: E.coli: 0, Enterokok: 0