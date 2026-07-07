Mehmetçik - Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, “Söz Gençte” organizasyon ekibini makamında kabul ederek hayata geçirilecek “Söz Gençte” etkinliği ve gençlik çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen görüşmede, bölgemizde gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda daha aktif rol almasını sağlayacak çalışmalar ile “Söz Gençte” etkinliğinin hazırlıkları ele alındı. Gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımını güçlendirecek fikirler değerlendirilirken, etkinliğin içeriği ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca gençlere yönelik eğitim, gönüllülük, sosyal sorumluluk ve toplumsal katılımı artıracak yeni çalışmalar da değerlendirildi.

Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimizin sadece geleceğin değil, bugünün de söz sahibi bireyleri olduğuna inanıyoruz. ‘Söz Gençte’ anlayışıyla onların fikirlerini dinlemeye, birlikte üretmeye ve bölgemizin geleceğini gençlerimizle birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz.

Gençlerimizin enerjisini, fikirlerini ve üretkenliğini yerel yönetim anlayışımızın en önemli güçlerinden biri olarak görüyor; ortak akıl ve iş birliğiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz.

Halkımız için, geleceğimiz için çalışıyoruz

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