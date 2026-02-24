İskele Belediyesi’nin 3 ay önce Şehit İlker Karter İlkokulu’na hibe ettiği Lego Spike setleri, öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkardı. Kodlama ve robotik alanında hazırladıkları projelerle dikkat çeken öğrenciler, çalışmalarını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile paylaştı.

SADIKOĞLU ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Şehit İlker Karter İlkokulu’nun daveti üzerine gittiği okulda, 3 ay önce okula hibe edilen Lego Spike setleri ile ortaya çıkan projeleri yerinde inceledi. Öğrencilerin geliştirdiği projeleri gözlemleyen, çocuklarla sohbet ederek süreç hakkında bilgi alan Başkan Sadıkoğlu, öğrencilerin kısa sürede ortaya koyduğu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üretken ve teknolojiye hakim bir neslin yetişmesinin önemine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, çocukların hayal gücünü teknolojiyle buluşturduğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Sadıkoğlu, ‘eğitime yapılan her yatırımın karşılığını böylesine güzel çalışmalarla görmek, doğru bir adım attığımızı gösteriyor’ ifadelerini kullandı.

OKUL YÖNETİMİNDEN İSKELE BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Okul yönetimi ve öğretmenler de Lego Spike setlerinin öğrencilerin kodlama, problem çözme, analitik düşünme ve takım çalışması becerilerine önemli katkı sağladığını belirterek İskele Belediyesi’ne teşekkür etti.