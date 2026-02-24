Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kentte halk sağlığını korumaya yönelik denetim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şubesi ekiplerinin restoran, kafe, pastane ve gıda imalatı yapan işletmelere yönelik kontrollerine aralıksız devam ettiğini belirten Amcaoğlu, gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerinin hijyen koşulları, gıdaların saklama şartları, son kullanma tarihleri, personel hijyeni, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ve faaliyet uygunluklarının titizlikle incelendiğini ifade etti.

Denetimlerde mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli yasal işlemlerin uygulandığını kaydeden başkan Amcaoğlu, eksikliklerin giderilmesi için de yasal süre tanındığını vurguladı.

Toplum sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Amcaoğlu, halk sağlığının korunmasının belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.