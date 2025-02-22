Karşıyaka’da piyasa değeri 8 Milyon TL olan 6 buçuk kilogram uyuşturucu ve binlerce lira ile suçüstü yakalanan zanlılar Bilal, Mehmet ve Ahmet Akçakmak kardeşler dün yeniden ek tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Olayı anımsatan polis, zanlıların Karşıyaka-Güzelyalı caddesi üzerinde zanlılar Bilal ve Mehmet Akçakmak’ın suçüstü yakalandığını zanlı Ahmet Akçakmak’ın ise evlerinin önünde yakalandığını söyledi.

Ele geçirilen toplam 6 buçuk kilogram Hintkenevirinin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini kaydeden polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlı Bilal ve Mehmet Akçakmak’ın bir ağacın altında 5 kilogram uyuşturucu maddeyi almak isterken suçüstü yakalandıklarını polisin ‘dur’ emrine uymayarak kaçmak istedikleri sırada makul güç kullanılarak tutuklandıklarını kaydetti.

Zanlı Bilal Akçakmak’ın polis tarafından yakalanmaya çalıştığı sırada, kullanımındaki cep telefonunu atarak kırdığını kaydeden polis ekran görüntüsünün kırıldığını kırık ekranın içindeki bilgilerin alınmaya çalıştığını belirterek 6 gün daha tutukluluk talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, soruşturmanın devam ettiğine vurgu yaparak, emarelerin sonuçlarının henüz gelmediğini kırık telefonun incelenmeye gönderildiğini belirterek zanlıların 6’şar gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.