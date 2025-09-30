KKTC’ye 28 Ocak tarihinde 30 günlük turist vizesi ile giriş yapan ve Şubat ayında Esentepe’de ev kiralayan Nicholos L. Platt, kiraladığı evi alt üstü etti.

6 aylığına isminin baş harfleri S.T., isimli şahsın evini kiralayan zanlı Platt kontrat süresi 17 Ağustos tarihinde bitmesine rağmen evden çıkmadı, S.T., tarafından polise şikayet edildi.

Ev sahibi S.T., polis kontrolünde girdiği evinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Envanterde olması gereken 1 adet televizyon, 1 adet ayna, 1 adet abajur ve 1 adet perdenin olmadığı tespit edildi. Evde bulunan dört duvar dolabının profil kapakları ve mutfak dolaplarının zorlanarak ‘kasten’ kırıldığı tespit edilirken, zanlının duvarları da delici aletle deldiği tespit edildi.

Kırık eşyalardan ayna evin bahçesinde bulunurken, ilk tespitlere göre dolaplarda hasar 60 bin 500 TL.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlının muhaceret kontrolünde 211 gün vize aşımına uğradığı tespit edilirken, zanlı Platt öğrenci vizesi olduğunu iddia etti. Zanlı tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

POLİS: ÇEVREDEN ÇOK ŞİKAYET VAR

Esentepe Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlı Nicholos L. Platt’ın ‘sirkat’ , ‘Kasti hasar’ ve ‘ ikamet izinsiz’ suçlarından tutuklandığını söyledi. 211 gündür vize aşımı yapan zanlının kiraladığı evden Ağustos ayında çıkması gerekirken çıkmadığını, envanterde bulunan bir çok eşyanın bulunamadığını söyledi. Zanlının eve büyük hasar verdiğini, çevre sakinlerinden yapılan sorgulamada evden sürekli kırma sesleri geldiği yönünde ifade temin edildiğini belirten polis, zanlının yine çevreden alınan ifadelerde alkol alıp site içinde rahatsızlık yarattığını kaydetti.

“TUTUKLANMAM ÇOK SAÇMA”

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, aranan emarelerin olduğunu ifade eden polis, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Söz hakkı tanınan zanlı, tutuklanmayı saçma bulduğunu belirterek, “Cumartesi günü Bellapaiste evlendim, eşim Amerika’dan geldi. Düğünümüze Prenses Camilla (Birleşik Krallık Kraliçesi, Kral III. Charles'ın eşi) ve korumalarının yanı sıra çok sayıda uçak ve helikopterde geldi” savunması ile dikkat çekti.

Mahkeme zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğine işaret ederek, 3 gün daha tutuklu kalmasına ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.