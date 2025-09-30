Girne’de dün görüşülen ‘amme fesatçılığı’ teminat duruşmasında herkesin ağzı açık kaldı.

Eşi isminin baş harfleri U.K.’yi kıskandığı gerekçesi ile Temmuz ayında darp edilmediği halde polise yalan ifade vererek eşinin tutuklanmasını sağlayan Elif Kurt, aylar sonra yeniden polise giderek ifadesinin gerçek olmadığını belirterek şikayetini geri çekmek istedi.

Aylar önce yere düşüp boynu kırılan Kurt, polise “eşim beni yumrukladı boynum kırıldı” yönünde ifade vererek eşinin tutuklanmasını sağlamıştı.

Yapılan sorgulamanın ardından ‘amme fesatçılığı’ suçundan tutuklanan zanlı Elif Kurt dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru zanlının önceki gün polise gelerek 9 Temmuz tarihinde eşi U.K., aleyhinde verdiği ifadenin yalan olduğunu belirterek geri çekme beyanında bulunduğunu söyledi.

Eşinin kendisini yumruklayarak boynunu kırdığını bunun doğru olmadığı halde gerçekmiş gibi polise aktarıp eşini tutuklatmaya çalıştığını itiraf eden zanlı Kurt aleyhinde soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Kurt’un ülkede çalışma izinli olarak kaldığını eşini kıskandığı için böyle bir suçlama ile cezalandırmak istediği yönünde beyanda bulunduğunu kaydederek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının ileride davalarında hazır olmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak serbest kalmasına emir verdi.