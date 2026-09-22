Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda 11 kişi yaralandı. Gözaltına alınan H.O.’nun saldırı öncesi ve sonrasındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde saat 08.00 sıralarında pompalı tüfekle ateş açıldı.



Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıda yaralanan 11 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli H.O.’nun saldırı öncesinde elindeki tüfeği kontrol ederek rahat tavırlarla yürüdüğü, saldırının ardından ise koşarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Manisa Valiliği, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Saldırının, bir gün önce okulda yaşandığı ileri sürülen “kız kavgası” nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceği öne sürüldü. H.O.’nun aynı okulun öğrencisi olduğu iddiası ise henüz resmî makamlarca doğrulanmadı.